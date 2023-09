„DonauFelsenLäufe“ erneut ausgezeichnet

Die fünf Premiumwanderwege der Stadt Sigmaringen, die „DonauFelsenLäufe“, sind erneut vom Deutschen Wanderinstitut mit dem Qualitätssiegel „Premiumwanderwege“ ausgezeichnet worden. Das teilt die Stadt mit.

Bei der Begehung Ende Juni und Anfang Juli dieses Jahres und einer Prüfung auf „Herz und Nieren“ mussten die Wege mehr als 20 Kriterien erfüllen, um erneut das Zertifikat der Premiumwanderwege zu erhalten. „So gibt es beispielsweise Punkte — oder auch Punktabzug — für die Wegeführung und den Wegebelag, für Ausblicke und die Möblierung, aber auch für Kleinmonumente oder die Flora und Fauna am Wegesrand“, erklärt Dagmar Haug, Leiterin des Fachbereichs Tourismus und Stadtmarketing bei der Stadt Sigmaringen. Alle fünf Wege bekamen wieder eine sehr gute Bewertung.

Dass erneut wieder so gute Ergebnisse erzielt wurden und die Qualität dauerhaft erhalten bleibt, liegt nicht nur am unermüdlichen Einsatz des Städtischen Forstes, des Bauhofs und der beauftragten Firma Wessner, der angrenzenden Gemeinden Inzigkofen und Stetten am kalten Markt, sondern insbesondere auch an der hervorragenden Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Schwäbischen Albvereins auch über die Stadtgrenzen hinaus, so die Stadt weiter

Die Wegepaten Erich Beck (OG Inzigkofen), Karl Rudi Domidian (OG Sigmaringen), Wolfgang Grandy (Gutenstein), Reinhold Hotz (OG Storzingen), Roland Stehle (OG Laiz) und Winfried Blender (Gutenstein) sind unermüdlich auf „ihrem“ Weg unterwegs, bringen „verloren gegangene“ Wegemarkierungen an, melden Sturmschäden und schildern bei Holzeinschlagmaßnahmen Umleitungsstrecken aus. „So ist gewährleistet, dass dem Wandervergnügen auch in Zukunft nichts im Wege steht“, freut sich das Team der Tourist Info.

Gerade in diesem Sommer hatten die Wegewarte in Bezug auf Sturmschäden viel zu tun und so mussten die fünf Premiumwanderwege aufgrund der starken Sturmschäden vom 24. August. zunächst vorsorglich gesperrt werden.

Seit letzter Woche ist die Witbergrunde wieder begehbar. Auch der 10,5 Kilometer lange Premiumwanderweg Bettelküchenfährte bei Gutenstein ist nach dem Sturm vom 24. August wieder begehbar. An einigen Stellen gibt es noch kleinere Sturmschäden, die in den nächsten Tagen vollständig beseitigt werden. Weiterhin bleibt der Kloster–Felsenweg rund um Laiz und Sigmaringen aufgrund extremer Sturmschäden zunächst bis auf weiteres gesperrt. Der Fürstliche Park selbst in Inzigkofen ist dagegen geöffnet und begehbar. Die Stadtverwaltung bittet ausdrücklich darum, auf dem restlichen Teilen des Wanderwegs nicht zu wandern, da Lebensgefahr besteht.

Auf den Premiumwanderwegen Donaufelsengarten und Wilde Täler — Fürstliche Höhen gibt es weiterhin teilweise starke Sturmschäden auf den Wegen, die aufgrund ihres Ausmaßes nicht kurzfristig beseitigt werden können, teilt die Stadt mit.

Infos zu den Premiumwanderwegen