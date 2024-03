Donaubus-Linie 1 fährt bis Ende April nach Änderungsfahrplan

Für die Donaubus-Linie 1 gilt seit 12. März ein Änderungsfahrplan.Dies teilen die Stadtwerke Sigmaringen mit. Aufgrund von Bauarbeiten in der Gorheimer Straße werden die Haltestellen Hess, Zollerhof und Gorheim nicht angefahren. Fahrgäste können für die entfallenden Haltestellen auf folgende Alternativen ausweichen:

Hess: Zustieg an der Haltestelle Landratsamt der Linie 2 (Entfernung 150 Meter).

Zollerhof: Durch die Unterführung der Bundesstraße gelangen Fahrgäste zur alternativen Haltestelle Zimmermann“ (Entfernung 300 Meter).

Gorheim: Möglichkeit des Zustiegs an der Haltestelle Kreisverkehrsbetrieb“ (Entfernung 110 meter).

Auch die Schulbuslinie 9 ist davon betroffen und fährt folglich die oben genannten Haltestellen nicht an. Vormittags können die Schülerinnen und Schüler die Haltestelle Landratsamt“ nutzen. Nach Schulende ist der Ausstieg an der Haltestelle Kreisverkehrsbetrieb möglich. An den entsprechenden Haltestellen wurde ein Hinweis angebracht.

Laut Stadtwerke wird der Änderungsfahrplan voraussichtlich bis Ende April gültig sein.