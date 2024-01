Donaubus in einem neuen Design

Die jahrelange Zusammenarbeit der Stadtwerke Sigmaringen und der Hochschule Albstadt-Sigmaringen wird intensiviert. Das neueste Beispiel ist ein gemeinsam gestalteter Donaubus, der kürzlich am Hochschulcampus in Sigmaringen präsentiert wurde. Dies teilen die Stadtwerke mit.

,,Wir freuen uns, dass der zweite Donaubus im neuen Design in Sigmaringen unterwegs ist. Der Bus ist etwas Besonderes, denn Stadtwerke und Hochschule sind ein starkes Team, so steht es auch auf dem Donaubus‘‘, so Stadtwerke-Geschäftsführer Markus Seeger. Der zweite im charakteristischen Wellendesign beklebte Bus weicht im Detail vom ersten Donaubus ab. Denn die Stadtwerke überließen der Hochschule die Türen im hinteren Bereich zur freien Gestaltung.

Auch die Rektorin der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Ingeborg Mühldorfer, ist erfreut: „Seit vielen Jahren arbeiten wir eng über gemeinsame Studierenden- und Forschungsprojekte mit den Stadtwerken Sigmaringen zusammen“, sagt sie. „Für uns als Hochschule für angewandte Wissenschaften ist das wertvoll: Unsere Studierenden lösen in Praxisprojekten reale Fragestellungen, wovon wiederum auch die Stadtwerke profitieren.“

Die vielschichtige Partnerschaft zwischen Stadtwerken und Hochschule zeichnet sich nicht nur durch gemeinsame Forschungsprojekte aus. Zudem bieten die Stadtwerke Studierenden die Möglichkeit, als Werkstudenten oder im Praxissemester ihr Wissen in der Praxis anzuwenden. Seit vergangenem Jahr vergeben die Stadtwerke Stipendien an Studierende der Hochschule Albstadt-Sigmaringen.