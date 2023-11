Die Donau ist im Raum Sigmaringen nach tagelangen Regenfällen an verschiedenen Stellen überflutet. Die Au zwischen der Bundesstraße und der anderen Talseite ist großflächig überschwemmt.

Der Gemeindeverbindungsweg zwischen Sigmaringen und Sigmaringendorf bleibt deswegen gesperrt, ebenso die hintere Konviktstraße in Richtung Tennisanlage, weil der Fluss unter der Eisenbahnbrücke die tiefergelegene Straße unpassierbar macht.

Verschiedene Unterführungen im Stadtgebiet sind ebenso überflutet. Die Wehranlagen in Laiz und unterhalb des Schlosses sind geöffnet, damit das Wasser schnellstmöglich weiterfließen kann.

Einige Straßen sind wegen des Hochwassers gesperrt. (Foto: Michael Hescheler )

So sieht die Vorhersage aus

Laut der Vorhersagezentrale Baden-Württemberg wurde der Scheitelpunkt in Höhe von 2,60 Meter in der Nacht auf Donnerstage erreicht sein. Für den Samstag wird mit einem erneuten Anstieg in ähnlicher Dimension gerechnet.

Auenlandschaft mit Regenbogen: Zwischen Sigmaringen und Sigmaringendorf entsteht eine riesige Wasserfläche, die von einem Regenbogen oberhalb des Schönebergs eingerahmt wird. (Foto: Michael Hescheler )

In Beuron meldete die Landesanstalt einen Pegelstand in Höhe von 2,72 Meter, womit ein kritischer Punkt überschritten wurde. Auch für das Donautal werden sinkende Pegel vorhergesagt.