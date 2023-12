Empfohlene Artikel Weiterer Leerstand Tabakgeschäft schließt zum Jahresende q Sigmaringen

Der Tabakladen in der Sigmaringer Altstadt hat nun doch eine Zukunft. Nachdem sich Sibylle Eßmeyer zum Jahresende zurückzieht und zunächst nur von möglichen Interessenten die Rede war, steht jetzt fest, wer das Geschäft in der Schwabstraße weiterführt. Petra und Lennart Buomann aus Burladingen haben den Mietvertrag unterschrieben und wollen Mitte Januar wiedereröffnen.

Bereits Erfahrung mit der Geschäftsführung

Das Paar hat bereits Erfahrung mit der Geschäftsführung: Sie leiten zwei Eco-Tankstellen - einmal in Burladingen und einmal in Stetten am kalten Markt -, eine Total-Tankstelle in Oberndorf bei Rottweil sowie zwei Postfilialen, eine ebenfalls in Burladingen und eine in Albstadt-Tailfingen.

Es wird wie ein Kiosk. Lennart Buomann

Angefangen hat Petra Buomann allerdings als Verkäuferin in der Eco-Tankstelle in Burladingen, bis der Inhaber sie vor vier Jahren fragte, ob sie dort als Geschäftsführerin einsteigen wolle.

Die Idee gibt es schon länger

Die Idee, auch einen kleinen Tabakladen zu leiten, habe sie schon länger gehabt – obwohl beide nicht mehr rauchen. Als sie der Inhaber der Eco-Tankstellen fragte, ob sie auch den Tabakladen pachten wolle – ihm gehört das Gebäude, in dem sich das Geschäft befindet – habe sie zugesagt. „Wir probieren das jetzt aus“, sagt sie. Während ihr Partner als früherer Bankkaufmann die Zahlen bei solchen Projekten im Blick hat, kümmert sich Petra Buomann um das Marketing.

Wiedereröffnung nach Umbau

Beide haben gemeinsam beschlossen, das Sortiment des Tabakladens zu erweitern und ihn neu aufzustellen. Das heißt, es gibt zusätzlich Produkte rund um die E-Zigarette und ein breiteres Spektrum an Süßigkeiten, aber auch Klassiker wie Zeitschriften, Zeitungen und Zigarren.

Da auch Umbauarbeiten anfallen, öffnen sie auch erst am 15. Januar wieder, obwohl der Mietvertrag bereits ab Monatsbeginn läuft. „Es wird wie ein Kiosk“, kündigt Lennart Buomann an. Aufgrund der Tankstellen, die sie leiten, können auch mal neue Produkte im Verkauf getestet werden. Tankstellenpreise wird es allerdings nicht geben. Der 35-Jährige betont aber: „Wir orientieren uns an den Preisen in der Stadt.“