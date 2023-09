Ende Oktober wird die Justizministerin Marion Gentges (CDU) in Sigmaringen erwartet. In der Stadthalle wird sie am Freitag, 27. Oktober, um 18 Uhr in der Stadthalle hören, wie Sigmaringen mit der Landeserstaufnahmestelle (LEA) zurechtkommt, wie die Gemeinderäte und wie die Bürger die Situation einschätzen.

Sorge: Halbleere Stadthalle

Die CDU-Gemeinderätin Stefanie Ullrich-Colaiacomo treibt die Sorge um, dass sich zu wenige Bürger für die Belange der LEA interessieren könnten. „Wenn der Saal der Stadthalle halbleer ist, könnte dies mangelndes Interesse signalisieren“, sagte sie diese Woche in einer Sitzung des Gremiums. Die Gemeinderätin bat deshalb mit Nachdruck darum, bei den Bürgern für einen Besuch der Sitzung zu werben.

Vorschlag: Transparente aufhängen

Ihr Vorschlag: Transparente an den Ortseingängen anzubringen, auf denen für die Sitzung in der Stadthalle geworben wird. Der Bürgermeister will diesen Vorschlag nicht aufgreifen, „wir werden die Sitzung so bewerben, wie wir das immer machen“, sagte er.

Im Mitteilungsblatt, im Schaukasten am Rathaus, auf der Homepage und in den sozialen Medien. Die „Schwäbische Zeitung“ wird ihre Leser einige Tage vor dem Besuch der Ministerin erneut darauf hinweisen. Warum ist das Ullrich-Colaiacomo zu wenig?

Ein natürliches Bild soll entstehen

Warum, frage ich mich, muss sich die Stadt vor halbleeren Rängen fürchten? In der Sitzung sollte der Landesregierung ein authentisches Bild von der aktuellen Situation in Sigmaringen vermittelt werden. Deshalb wäre es falsch, die Bürger zu bedrängen. Bei dem Ministerbesuch Ende Oktober besteht die Chance, ein ungefiltertes Stimmungsbild aus der Bevölkerung zu erfahren.