Kampfsport

Neuer Verein setzt auf Vorzeige–Karate

Sigmaringen / Lesedauer: 3 min

Seit vielen Jahren machen Jasmin und Robert Glaßmann Karate zusammen. Jetzt haben sie ihren eigenen Verein gegründet. (Foto: Mareike Keiper )

Karate in der Öffentlichkeit zeigen? Verboten. Der neu gegründete Verein möchte das auf völlig legale Art umgehen und schafft so ein neues Angebot in Sigmaringen.

Veröffentlicht: 24.08.2023, 05:00 Von: Mareike Keiper