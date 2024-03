Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) hat kürzlich ihr sogenanntes Waldmobil bei der früheren Nonnenhofkaserne in Laiz eröffnet. Das fahrende Waldmobil kann künftig von Schulklassen oder Kitagruppen, beispielsweise für Projekttage, gebucht werden.

Abwechslungsreiches Programm

Nachdem ein zum Projekt passendes Waldstück gefunden ist, steuert das Waldmobil dieses an. Vor Ort funktioniert der Kleinbus dann als Basisstation. Ausgestattet ist er mit allerlei Dingen und Materialien, wie Kescher, Modelliermasse, Straßenmalkreide und Bastelperlen. Sie sollen den Aufenthalt im Wald spannender gestalten und den Kindern gleichzeitig verschiedene Experimente ermöglichen.

Das aktuelle Programm des Waldmobils lautet „Wald, Wasser, Wir“ und erstreckt sich über einen Zeitraum von drei Tagen. Die Teilnehmer verbringen einen Tag im Wald, einen am Gewässer und einen „medienbasierten“ Tag. An letzterem haben Jugendliche die Möglichkeit, ein sogenanntes „Adventure Escape Spiel“, also eine Art Fluchtspiel in der Natur, mithilfe einer App zu gestalten.

Fehlendes Bewusstsein für die Natur

„Ich finde es toll Kinder für den Wald zu begeistern“, sagt Silvan Hild, Leiter des Waldmobils SüdOst-BW. Er hat internationales Waldökosystemmanagement studiert und ist gelernter Waldpädagoge. Ziel sei es, laut Hild, Kinder und Jugendliche für Themen wie Nachhaltigkeit und einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur zu sensibilisieren.

„Vielen Menschen fehlt heute der Bezug zum Wald“, sagt der stellvertretende Vorsitzende des SDW Herrmann Eberhardt. Das Waldmobil solle eine Verbindung schaffen, denn „der Wald ist viel mehr als nur die Summe seiner Bäume“, so Eberhardt.

Forst ist in Gefahr

Aktuelle Probleme, wie der Klimawandel stellen eine Herausforderung für den Wald dar. „Der Fichte geht es schlecht und der Buche geht es auch nicht so gut“, sagt Stefan Kopp, Fachbereichsleiter für Forst im Landratsamt Sigmaringen. Große Hoffnungen setzt Kopp darum auf das Waldmobil: „Wir müssen den Wald für nachfolgende Generationen erhalten, denn wir brauchen ihn als Lebensgrundlage“.

Im Moment gibt es das Waldmobil der baden-württembergischen Schutzgemeinschaft an drei Standorten: In Freiburg, in Heidelberg und in Sigmaringen. Im Einsatz sind sie von Mitte März bis Ende Oktober.