Dieser Aldi trickst sich selbst aus

Billig, billiger, Aldi? Dass der erfolgreichste Discounter im deutschen Lebensmittelhandel gerne mit seinem preisgünstigen Sortiment punkten möchte, ist bekannt.

In der Sigmaringer Filiale „In den Burgwiesen“ haben sich die Marktbetreiber jetzt allerdings selbst ausgetrickst.

Preis für Quarkbällchen heruntergesetzt

So gab es dieser Tage ein Angebot, das sich schlecht ausschlagen ließ. Das Problem war nur: Es gab gleich zwei Angebote für ein- und dasselbe Produkt. Welches sollte also gelten? Konkret ging es um die Quarkbällchen, die an normalen Tagen für 29 Cent über das Warenband gehen.

Jetzt sollte das gute Stück aber nur noch 19 Cent kosten. Aldi wäre aber ja nicht Aldi, wenn er nicht gleich noch ein Super-Angebot hätte. Wer beim Einkauf also gleich richtig in die Vollen ging und die ganze Familie mit Quarkbällchen versorgen wollte, durfte sich über das Angebot „5 für 1 Euro“ freuen - 5 Cent mehr also als beim Einzelkauf.

Stress an der Kasse?

Ob es wegen der 5 Cent an der Kasse Probleme gab, ist nicht bekannt. Für die Zukunft wäre es aber wohl dennoch vorteilhaft, wenn sich Aldi bei seinen Angeboten nicht selbst unterbieten würde.