Beruflich dreht sich bei Mara Ströhle alles um die Leckereien des Lebens: Kuchen, Torten, Eis, Schokolade, Pralinen. Dafür brennt die 22-Jährige. „Ich habe früher schon extrem gerne gebacken“, sagt sie. Infolge hat sie zuerst ein Praktikum beim Café Seelos begonnen, bevor sie als Gesellin durchgestartet ist - mit Erfolg. Sie ist in diesem Jahr Kammersiegerin der Handwerkskammer Reutlingen geworden.

Dafür musste sie eine Prüfung absolvieren. Das Motto lautete „Kontraste“ und so hat Ströhle sich über zwei Tage hinweg an verschiedenen Back- und Schokoladenprodukten austoben dürfen. Unter anderem zwei Torten und ein sogenanntes Schaustück musste sie abliefern.

Ungewöhnliche Herangehensweise

Ihr Kontrast auf der besonders schönen Torte: eine Krone und bedürftige Hände aus Zucker und Schokolade, die arm und reich darstellen sollten.

Obwohl sich die Anforderungen der Prüfer an das Motto nur auf das Aussehen bezogen, experimentierte Ströhle auch mit Geschmäckern, zum Beispiel bei Pralinen. Die Orangentrüffel, mit denen sie antrat, mischen süße und saure Anteile.

Kunstfertiges arbeiten liegt Mara Ströhle. (Foto: Mareike Keiper )

Die Mischung wiederum, die sie schon in der Prüfung erwartete, ist der Grund, warum Ströhle ihren Job so liebt. „Jeder Tag ist anders und am Abend sieht man, was man gemacht hat“, schwärmt sie. Besonders gerne backe sie „klassische Sachen“, zum Beispiel Käsekuchen in verschiedensten Varianten.

So geht es für sie weiter

Am meisten angetan hat es ihr aber die Schokolade. Die Arbeit mit ihr empfindet die Meßkircherin als „elegant“. Deshalb arbeitet sie inzwischen auch nicht mehr in einer Konditorei, sondern in einer kleinen Schokoladenmanufaktur in Sindelfingen. „Dort geht es um das Handwerk, es wird nichts mit Maschinen gefertigt und wir machen die Schokolade sogar selbst“, sagt Ströhle.

Sie war fleißig und ehrgeizig, hat auch außerhalb der Arbeitszeit immer wieder herumprobiert. Stefan Huthmacher

In ihrem Job wolle sie weiter Erfahrung sammeln und sich fortbilden. „In der Lehre habe ich die Grundlagen gelernt, jetzt möchte ich mich weiterentwickeln“, so die junge Frau. Langfristig könne sie sich auch die Selbstständigkeit vorstellen oder den Meister zu machen, aber: „Zuerst möchte ich schauen, ob ich das wirklich will.“

Lob vom früheren Chef

Neben Ströhle hat auch eine weitere Auszubildende des Café Seelos’, Franziska Wesner, abgeräumt: Sie ist zweite Kammersiegerin geworden. „Wir nehmen pro Jahr zwei Lehrlinge, wenn vernünftige dabei sind“, sagt Stefan Huthmacher, Inhaber des Cafés. Ströhle und Wesner gehörten definitiv dazu.

Mit diesen Trüffeln hat es Mara Ströhle zur Kammersiegerin als Konditorin geschafft. (Foto: Mareike Keiper )

Über Ströhle sagt Huthmacher: „Sie war fleißig und ehrgeizig, hat auch außerhalb der Arbeitszeit immer wieder herumprobiert.“ Schon früh habe sie Potenzial gezeigt, denn neben Fleiß brauche es auch Talent, und das bringe Ströhle mit, so Huthmacher.

Ein weiterer Vorteil: Sie hatte das Abitur, als sie in die Lehre gestartet ist, lobt ihr früherer Chef: „Jüngere Auszubildende haben andere Sachen im Kopf, aber sie war reifer und fokussierter auf ihre Ziele.“ Das Ergebnis jedenfalls kann sich sehen lassen.