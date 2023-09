Vier Filme, vier Blickwinkel: Zum Jubiläum 50 Jahre Kreis Sigmaringen zeichnen Filmemacher ihr Bild der Raumschaft. Die Filmpremiere am kommenden Samstag ist längst ausgebucht, weswegen das Landratsamt einen weiteren Termin anbieten möchte, den wir rechtzeitig bekanntgeben. Wir stellen die vier Filmemacher vor und zeigen im Internet Filmausschnitte.

Tobias Müller: Der Film „Sauacker“ ist von ihm

Der aus Vilsingen stammende Filmemacher Tobias Müller (44) musste zwei Anläufe für seinen Beitrag unternehmen. Fertig gedreht wurden ihm die ersten Bilder bei einer Zugfahrt in seine Wahlheimat Berlin gestohlen. Beide Festplatten, die er im Gepäck aufbewahrt hatte, waren futsch. Tobias Müller musste also von vorne beginnen und wählte ein anderes Thema, weil er es für schwierig erachtete, den „goldenen Momenten nachzuspüren“.

Nun hat Tobias Müller einen Film über Fragen zum Sinn des Lebens gemacht und rückt Akteure aus dem Landkreis ins Bild. Wegen des Malheurs im Zug wird Müllers Film mit heißer Nadel geschnitten und erst im Laufe dieser Woche fertig.

Der Vilsinger arbeitet als freischaffender Regisseur und Kameramann. Eigene Projekte wie der Film „Sauacker“, der vom Leben der Laizer Bauernfamilie Kienle handelt, sind seltener geworden. Weil fremde Engagements besser bezahlt sind, nehmen sie in seiner Arbeit immer breiteren Raum ein. „Zwischenzeitlich kann ich entspannt sein, weil immer wieder neue Aufträge kommen.“ Studiert hat Müller an der Filmakademie in Ludwigsburg.

Alina Cyranek stellt zwei Filme mit Bezug zum Kreis fertig

Gleich zwei Filme mit Bezug zum Landkreis hat Alina Cyranek aktuell fertiggestellt: Über das Abschiednehmen von Sternenkindern und das Engagement der Sigmaringer Bestatterin Xenia Krämer ist ein Dokumentarfilm entstanden, der am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr im Bildungszentrum Gorheim gezeigt wird. Zum Kreisjubiläum lässt die in Rengetsweiler aufgewachsene Filmemacherin Menschen aus dem Raum Meßkirch zu Wort kommen und ein Porträt ihres Lebensraums zeichnen. „Ich denke, der Film vermittelt ein Gefühl für die Region, er beschreibt wie die Menschen ticken“, sagt die 44 Jahre alte, in Leipzig lebende Autorin.

Und wie tickt die Region? „Ich konnte ein liebevolles Verhältnis der Menschen, aber auch einen kritischen Blick beobachten“, sagt die Filmemacherin. Unterm Strich wirkten ihre Protagonisten „sehr zufrieden, was auch daran liegt, dass sie ihre Arbeit gerne tun“. Cyranek lässt unter anderem einen Pfarrer, eine Yogalehrerin und einen Seniorenstammtisch zu Wort kommen.

Mit einem Kollegen zusammen betreibt die gebürtige Meßkircherin in Leipzig ihre eigene Produktionsfirma. Mit ihren Dokumentarfilmen bearbeitet sie überwiegend soziale und gesellschaftspolitisch Themen wie Flucht, häusliche Gewalt oder Einsamkeit.

Carola Riester nimmt eine Schulklasse mit ins Boot

Die 55–jährige Künstlerin Carola Riester hat ihren Filmbeitrag gemeinsam mit der vierten Klasse der Ramsbergschule Großschönach verwirklicht. „Ich hatte schon von Kindesbeinen an den Wunsch, Kunst zu machen“, so Riester. Mit etwa 40 Jahren hat sie ein fünfjähriges Teilzeitstudium an der Freien Kunstakademie in Überlingen absolviert und ist seitdem freischaffende Künstlerin.

Die Produktion des Animationsfilms, der zusammen mit der Schulklasse entstanden ist, hat mehrere Wochen gedauert. „Die Kinder haben sich mit den Ortschaften im Landkreis auseinandergesetzt“, sagt sie. Einige von ihnen werden in dem 27–minütigen Film vorgestellt. „Die Kinder haben von sich aus ausgesucht, was ihnen an einer Gemeinde am besten gefallen hat“, sagt Riester. Die Kinder hätten sich mit den Ortschaften genauer auseinandergesetzt und interessante Fakten ausgesucht. Riester hat die Erzählungen der Kinder im Ton aufgenommen. Zu den einzelnen Gemeinden haben die Kinder dazu Bilder gemalt, die die Künstlerin in 150 Stunden eingescannt, digitalisiert und animiert hat. „Die Bilder sind im Kunstunterricht entstanden und zu Hause habe ich sie zum Laufen gebracht“, erzählt sie.

Andrea Behrendt nimmt Orte des Erinnerns in den Blick

Und auch Andrea Behrendt leistet ihren Beitrag für den Film. Behrendt ist in Bad Saulgau geboren und aufgewachsen, machte dort 1988 — nachdem sie zuvor die Realschule besucht hatte — am Wirtschaftsgymnasium ihr Abitur. „Mit Filmen hatte ich damals noch nicht viel am Hut“, sagt Behrendt, die dann aber ihre Berufung erkannte und ein Studium der Pädagogik und Soziologie mit Schwerpunkt Medienpädagogik sowie Kunst auf Lehramt absolvierte. Mittlerweile wohnt Behrendt seit mehr als 20 Jahren als Medien– und Filmschaffende in Berlin.

Für ihren Filmbeitrag reiste sie in ihre Heimat zurück. „Ein Jahr lang war ich damit beschäftigt“, so Behrendt, die Orte des Erinnerns an die Verbrechen des Nationalsozialismus im Kreis Sigmaringen in den Blick nimmt. Stationen ihrer Reise sind unter anderem Ruschweiler, Krauchenwies und ihr Geburtsort Bad Saulgau. Außer der Erinnerungskultur und dem Nationalsozialismus beschäftigt sich Behrendt auch mit den Themen Diversität sowie globales Lernen. „Ich interessiere mich für historische und soziale Themen, führe lebensgeschichtlich orientierte Interviews und arbeite zudem als Filmemacherin im Bereich Dokumentarfilm.“ Weitere Projekterfahrungen sammelte sich auch in Ungarn, Senegal, Bolivien, Equador und Chile.

Die Filmausschnitte sind auf unserer Internetseite unter folgendem Link zu sehen: