Es weihnachtet überall. Kein Wunder, immerhin stehen die Festtage vor der Tür. Hier haben wir gesammelt, was am Wochenende ansteht, wo es noch Weihnachtsmärkte gibt und wo sich sogar zu Weihnachtsklassikern swingen lässt.

Weihnachtsdorf in Bad Saulgau

Wann: Freitag, 15. Dezember bis Dienstag, 19. Dezember

Wo: Marktplatz, Bad Saulgau

Eintritt: frei

Der festlich geschmückte Marktplatz wird am Freitag ab 11.30 Uhr wieder zum Weihnachtsdorf. Neben Aufführungen der Puppenbühne aus Ostrach spielen unter anderem die Stadtmusik, Alphornbläser und Posaunenchor. Auch die Donaulerchen treten auf und mit den Linedancern klingt das Weihnachtsdorf am Dienstagabend aus. Die Verlosungen der Stadtwerke, der Marktbeschicker und des UBS finden ebenfalls wieder statt.

Swingen im Advent

Wann: Samstag, 16. Dezember, ab 19 Uhr

Wo: Stadthalle Sigmaringen

Eintritt: 16 Euro, 14 Euro für Mitglieder der Gesellschaft von Kunst und Kultur, freier Eintritt für Schüler und Studierende

Swing und Jazz in der Weihnachtszeit? Ungewöhnlich. Genauso ungewöhnlich ist eine Skyline in Sigmaringen. Aber beides vereint sich am Samstag in der Stadthalle. Die Bigband Skyline tritt auf und verzaubert das Publikum mit bekannten Weihnachtsklassikern – von Swing bis Bossa Nova ist alles dabei. Mehr Infos zum Kartenverkauf und zum Termin gibt es hier.

Stadtkapelle Scheer gibt ihr Jahreskonzert

Die Stadtkapelle Scheer spielt am Samstag ihr Jahreskonzert. (Foto: Foto: Stadtkapelle Scheer )

Wann: Samstag, 16. Dezember, 20 Uhr

Wo: Stadthalle Scheer

Eintritt: frei

Seit Mitte September bereiten sich die Musikerinnen und Musiker um Dirigent Viktor Schill auf dieses Konzert vor. Scheers Dirigent hat ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm zusammengestellt und mit der Kapelle einstudiert. Zu hören sind unter anderem der „Krönungsmarsch“ aus der Oper „Der Prophet“, „The Sound of Silence“, von Simon & Garfunkel, Melodien aus „Tanz der Vampire“ von Jim Steinmann. Abgeschlossen wird der Konzertabend mit „Coldplay on Stage“. Hier hat Arrangeur Michael Brown die Songs „Clocks“, „Lost“ und natürlich „Viva la vida“ für die Blasmusik umgeschrieben.

Adventszauber auf dem Engelhof

Wann: Samstag, 16. Dezember, ab 16.30 Uhr

Wo: Engelhof, Veringenstadt

Eintritt: frei

Der kleine, feine Adventszauber findet am Samstag, 16.Dezember, wieder auf dem Veringenstädter Engelhof statt. Das Organisationsteam der ausrichtenden Vereine Fußball, Schulförderverein und der Kita Deutstetten laden mit vielen Angeboten zum Verweilen ein. Die Kindergartenkinder und der Schülerchor tragen mit Auftritten zur besinnlichen Stimmung bei, und abends umrahmt die Stadtkapelle den Advendszauber. Wie immer gibt es ein Gewinnspiel, die Ziehung der Lose ist gegen 20 Uhr geplant.

Weihnachtsparty in Illmensee

Wann: Samstag, 16. Dezember, ab 19.30 Uhr

Wo: Drei-Seen-Halle in Illmensee

Eintritt: 7 Euro

Eine Party vor Weihnachten findet in Illmensee statt. Die Veranstalter kündigen nicht nur eine legendäre Feier an, sondern auch diverse „Xmas-Specials“ wie eine Schneekanone.

Dörflicher Advent in Unterschmeien

Der dörfliche Advent lädt am Samstag wieder Menschen nach Unterschmeien ein. (Foto: Renate Deregowski )

Wann: Samstag, 16. Dezember, ab 16.30 Uhr

Wo: Vor dem Alten Schulhaus in Unterschmeien

Eintritt: frei

Zum besinnlichen Flanieren lädt die Bürgerstiftung der Dorfgemeinschaft Unterschmeien am Samstag ein. Der dörfliche Advent findet dort bereits zum zehnten Mal statt.

Dörflicher Advent in Gutenstein

Wann: Sonntag, 17. Dezember, ab 16 Uhr

Wo: Im Gutensteiner Pfarrgarten

Eintritt: frei

Auch in Gutenstein findet der dörfliche Advent statt, und zwar am Sonntag.

Rocken mit Songs von Led Zeppelin

Die Tribute Band Letz Zep covert Songs der berühmten Rockgruppe Led Zeppelin. (Foto: Rita Bechthold )

Wann: Sonntag, 17. Dezember, ab 19 Uhr

Wo: Stadtforum Bad Saulgau

Eintritt: 37,20 Euro

Led Zeppelin in Bad Saulgau? Fast. Mit Letz Zep kommt eine britische Coverband am Wochenende ins Stadtforum, die nicht nur die Klassiker spielt, sondern auch auf die Weihnachtszeit vorbereitet. Denn die Band ist gerade mit ihrer „Whole lotta Christmas Tour“ unterwegs. Tickets gibt’s hier.

Weihnachtspost von Carlas Saxaffair

Das Quartett „Carlas Saxaffair“ gibt ein Adventzskonzert. (Foto: Privat )

Wann: Sonntag, 17. Dezember, ab 17 Uhr

Wo: St. Martins Kirche Meßkirch

Eintritt: frei, Spenden erwünscht

Weihnachtslieder mit eigener Note präsentierte Carlas Saxaffair in Meßkirch. Dabei wird es auch mal funky. Weihnachtslieder erscheinen in einem neuen jazzigen oder klassisch sakralen Gewand – und dazu gibt es Geschichten und Anekdoten, die den Advent versüßen.