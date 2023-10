Neues Wochenende und wieder die Frage: Was tun? Wir helfen gerne! Dieses Mal in Angebot: Ein Workshop, ein ganz schön außergewöhnliches Haus und eine Lesung für die Kleinen. Und das ist noch nichmal alles.

Neues Musikprojekt feiert Premiere

Christian Wolfarth (links) und Hans-Joachim Irmler treffen am Samstag auf die Musikerinnen des Ensembles Kiosk. (Foto: privat/jek )

Wann: Samstag, 28. Oktober, 20 Uhr

Wo: Faust-Studio, Scheer

Eintritt: 20 Euro an der Abendkasse

In Scheer findet das erste Konzert eines neuen Musikprojekts von georgischen, schweizerischen und deutschen Musikerinnen und Musikern statt. Die Künstler begeben sich an die Schnittstelle von klassischer, elektronischer, populärer und minimalistischer Musik und vereinen mit Improvisationen diverse Ansätze experimenteller Musik aus allen Himmelsrichtungen.

Kiosk ist ein neues Ensemble von Tamriko Kordzaia, Russudan Meipariani und Lena Kiepenheuer mit szenografischen Konzepten von Sophie Krayer. Das Duo aus Studio-Inhaber Hans-Joachim Irmler und Christian Wolfarth knüpft an bereits begonnene Klangkollaborationen an und bereist elektronische und psychedelische Klangwelten. „Aus allen Himmelsrichtungen“ ist deshalb nicht nur eine Überraschung fürs Publikum, sondern auch für die Musiker selbst.

Abfahrt #53 in Sigmaringen

Wann: Samstag, 28. Oktober, 22 Uhr

Wo: Alfons X und Bahnhof Sigmaringen

Eintritt: Vorverkauf 22 Euro, Abendkasse 25 Euro

Feiern, wo man sonst zu den Zügen geht – das geht nur bei der Abfahrt in Sigmaringen. Auf drei Floors können Feierwütige sich in der Samstagnacht austoben und zu hochkarätigen DJs tanzen. Unter anderem kommen die Teenage Mutants und Denise Schneider nach Sigmaringen. Na dann: Abfahrt!

Halloween-Haus in Gammertingen

Wann: Samstag, 28. Oktober von 19 bis 22 Uhr

Wo: Beethovenstraße 2, Gammertingen

Eintritt: frei

Spaß für Kinder und gruseln für die Erwachsenen: Im Gammertinger Halloween-Haus tanzen Skelete und Gruftwächter jagen den Besuchern einen Schrecken ein. Mit viel Liebe zum Detail und ausgefallenen Dekorationen locken Manuela Weissenberger und ihr Mann Ralf Prueller die Besucher in ihr Gruselkabinett.

Für die Kleinen gibt es einen extra Bereich mit Süßigkeiten, lachenden Hexen und quatschenden Kürbissen. Die Erwachsenen dürfen sich im Garten des Paares auf einem schaurigen Friedhof und in zwei nebelverhangenen Zelten gruseln.

26 Künstler zeigen ihre Werke

Wann: Samstag, 28. Oktober und Sonntag, 29. Oktober, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr

Wo: Alte Schule, Sigmaringen

Eintritt: frei

26 Künstler und Künstlerinnen aus der Region Bodensee und Oberschwaben stellen ihre Arbeiten unter dem Titel „Zinnober“ vor.

Arbeiten, die viele Facetten in Bezug auf Materialien und Techniken aufzeigen, von Malerei bis Fotografie, von Collage bis Töpferei, von Installation bis Papiertechnik.

69 Werke sind in der Aula und den angrenzenden Räumen der alten Schule ausgestellt.

Kinderbuchautorin bei „Sigmaringen liest“

Juma Kliebenstein richtet in ihrem Buch „7 Tage sturmfrei“ einen erfrischenden und liebevollen Blick aufs Thema „Anderssein“. (Foto: Privat )

Wann: Samstag, 28. Oktober, ab 10 Uhr

Wo: Bildungszentrum Gorheim, Gorheimer Straße 28, Sigmaringen

Eintritt: 6 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Kinder. Karten gibt es bei der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen

Kleine und große Leseratten aufgepasst: Kinderbuchautorin Juma Kliebenstein liest am 28. Oktober, 10 Uhr, im Bildungszentrum Gorheim und lädt alle Kinder (ab acht Jahren) ein, an einer anschließenden Kreativwerkstatt teilzunehmen.

Die 11-jährige Charlie und ihre älteren Geschwister Tom und Mira sind für eine Woche allein zu Hause. Sie beschließen, sich ein wenig Geld dazuzuverdienen und vermieten die freien Schlafplätze im Haus an eine Heavy-Metal-Band, die auf einem Festival im Dorf auftritt. Die Bandmitglieder sehen ungewöhnlich aus. Sie entpuppen sich als sehr einfühlsam und hilfsbereit, retten die Schildkröte aus dem Pool, geben Mira Fahrstunden und sorgen dafür, dass Charlie sich traut, trotz ihrer Beinprothese zum Fußballtraining zu gehen. Ganz ohne Chaos geht es allerdings nicht zu. Natürlich versuchen die Kinder, ihren Alleingang vor den Eltern zu vertuschen, was nicht so einfach ist. Charlie erzählt die Geschichte im Rückblick. Die Kapitel beginnen abwechselnd mit „Was um alles in der Welt ist denn das?“, „Die Wahrheit über die Sache mit ...“ und „Also, das war so ...“.

Eine rasante, amüsante, warmherzige Geschichte, in der es so ganz nebenbei auch ums „Anderssein“ geht, ohne dass dieser Aspekt überthematisiert wird.

Juma Kliebenstein wurde 1972 im Saarland geboren. Nach dem Abitur bereiste sie die Welt und studierte anschließend Englisch und Deutsch. Aber bereits nach fünf Monaten als Lehrerin an einem Gymnasium stand fest, dass sie viel lieber ihre ganze Zeit dem Bücherschreiben widmen möchte.

Musik-Kabarett mit Erwin Rehling

Wann: Samstag, 28. Oktober, 20 Uhr

Wo: Ateliers im Alten Schlachthof, Sigmaringen

Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro

Das neue Solo-Projekt von Erwin Rehling erzählt wahrhaftige Geschichten aus den sechziger und siebziger Jahren. Derb-fein im Dialekt, eigensinnig und genau! Momente zwischen Tragik und Komik. Zeit-Echos! Ländliche Idylle bröckelt. Die Musik zündelt mit den aufflackernden Bildern! Frei und unerhört! Das Team des Alten Schlachthofs serviert an diesem Abend auf Spendenbasis bayerische Snacks und bayerisches Bier.

Emrichs Theaterwerkstatt – Improtheater-Workshop

Wann: Samstag, 28. Oktober bis Sonntag, 29. Oktober, ganztags

Wo: Ateliers im Alten Schlachthof, Sigmaringen

Eintritt: 180 bis 200 Euro pro Person, je nach Teilnehmerzahl.Anmeldung bei Paula Brendel unter 049152/29521017 oder [email protected]

In Horst Emrichs Impro-Workshop geht es darum, das Selbstvertrauen zu stärken, die eigenen Grenzen auszutesten und die Kreativität und Spielfreude zu fördern: „Mit den Grundelementen der darstellenden Kunst lernen wir auf spielerische Weise, uns selbst und die anderen besser wahrzunehmen. Dadurch schärfen wir unsere Sinne und erreichen eine feinere Wahrnehmung.Diese Präsenz trainieren wir im szenischen Spiel, in Improvisationen sowie in Solo-, Partner- und Gruppenübungen. Das warming-up besteht aus kreativen Spielen und Entspannungsübungen. Auch auf Impulse aus der Gruppe wird eingegangen."

Die Kächeles in Bad Saulgau

Wann: Sonntag, 29. Oktober, 19 Uhr

Wo: Stadtforum Bad Saulgau

Eintritt: Karten im Vorverkauf für 24 Euro bei www.reservix.de, ermäßigt mit SZ-Abokarte 22 Euro und an der Abendkasse für 26 Euro.

Des Schwaben liebstes Kind ist neben dem Heiligsblechle die grüne Wohlfühloase vor der Haustüre, der eigene Garten. Und der Garten gilt nicht ohne Grund als die wichtigste Visitenkarte im Schwabenland. So sind auch die Kächeles ständig „on fire“ den Garten tipptopp in Schuss zu halten, um möglichst die ganze Nachbarschaft beeindrucken zu können. Mit begeisterndem Wortwitz, enormem Sprachtempo und trefflich charakterisierter Situationskomik für die Darstellung ihrer Paraderollen als Käthe und Karl-Eugen glänzen Ute Landenberger und Michael Willkommen einmal mehr.