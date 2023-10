Wer kontrolliert eigentlich unsere Lebensmittel und wie funktioniert das? Diese Frage wird am Wochenende unter anderem im CVUA in Sigmaringen beantwortet. Zuhören geht aber auch anderer Stelle: Entweder bei einem Konzert oder einer Lesung. Und dann gibt's da auch noch ein Musical...

Tag der offenen Tür im CVUA Sigmaringen

Das CVUA Sigmaringen öffnet seine Türen und Labore für Besucher. (Foto: CVUA Sigmaringen )

Wann: Samstag, 21. Oktober, 10 bis 17 Uhr

Wo: : Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Sigmaringen Fidelis-Graf-Straße 1, 72488 Sigmaringen

Eintritt: frei

Lebensmittel im Fokus: Das Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Sigmaringen öffnet wieder seine Labortüren für interessierte Verbraucherinnen und Verbraucher.

An diesem Tag können Besucher einen Einblick in die Lebensmittelüberwachung gewinnen. Neben dem Austausch mit Fachleuten zu spannenden Themen bieten die unterschiedlichen Bereiche ein interessantes Programm an, teilweise sogar zum Mitmachen, auch für Kinder und Jugendliche. Besucher können sich auch über Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Ebenso ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Besucher erwartet Aktionen zum Mitmachen, Probieren und Riechen oder auch zum Anschauen, Informieren und Bestaunen.

Jubiläumskonzert des Trios FABRO

Wann: Freitag, 20. Oktober, 19.30 Uhr

Wo: Hofgarten, Fürst-Wilhelm-Str. 12, 72488 Sigmaringen

Eintritt: 20 Euro, Mitglieder des KuKu 18 Euro

Lateinamerikanische Rhythmen, Jazz sowie Einflüsse aus keltischer Musik und der Klassik verleihen dem spanischen Flamenco in der Musik von FABRO ein neues Gesicht. Die drei Berufsmusiker fügen dem traditionellen Flamenco-Instrument Gitarre spezielle Perkussionsinstrumente, Saxofone, Querflöte, Mandoline und Klavier hinzu.

Diese Vielzahl an Instrumenten, welche die drei Virtuosen oft während einzelner Stücke wechseln, sorgt für eine nuancenreiche Abwechslung in den Kompositionen, die alle aus eigener Feder stammen.

Saisonopening im Improtheater Spieltrieb

Wann: Freitag, 20. Oktober, 20 Uhr

Wo: Ateliers im Alten Schlachthof, Georg-Zimmerer-Str. 7, 72488 Sigmaringen

Eintritt: frei

Das Improtheater Spieltrieb startet in Sigmaringen in eine neue Saison, (Foto: Improtheater Spieltrieb )

Die Gruppe SpielTrieb bietet „Theater aus dem Nichts". Jede Show ist ein Wechselbad der Gefühle, eine emotionale Achterbahnfahrt. Kein Abend ist wie der andere, denn jede Szene, jedes Lied, jedes Gedicht entsteht auf Zuruf frei improvisiert vor den Augen des Publikums. Zwischen virtuosem Spiel und grandiosem Scheitern besteht dabei nur ein schmaler Grat. Denn wo nichts sicher ist, ist alles möglich.

Aladin das Musical

Wann: Samstag, 21. Oktober, 15 Uhr

Wo: Stadthalle Sigmaringen

Eintritt: 25 bis 31 Euro hier online oder bei der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen

Über den Mut, das eigene Schicksal zu ändern: Im Musical-Highlight „Aladin“ taucht das Publikum ein in eine Welt voller Abenteuer und Magie. Eigens komponierte Musicalhits, jede Menge Spannung und noch mehr Humor versprechen beste Live-Unterhaltung für die ganze Familie!

Der Geist aus der Flasche ist bald in Sigmaringen zu sehen. (Foto: Nilz Böhme )

Aladin führt ein Leben als einfacher Straßenjunge, bis sein Leben schlagartig auf den Kopf gestellt wird: Gerade erst hat er Prinzessin Yasmin kennengelernt, die mit allen Mitteln versucht, ihr Volk vor dem bösen Zauberer Dschafar zu schützen, da wird er selbst in dessen fiese Machenschaften verwickelt. Denn Dschafar will endlich den Sultan loswerden und die Macht mithilfe einer sagenumwobenen Lampe an sich reißen.

Ausgerechnet Aladin soll ihm dabei helfen, doch das Vorhaben geht schief und Aladin sitzt in einer Höhle fest. Auf der Suche nach einem Ausweg entdeckt er das Geheimnis der Wunderlampe und befreit den mächtigen Dschinni, der sich schnell als echter Freund herausstellt. Aladins Probleme scheinen auf einen Schlag gelöst, denn wo ein Dschinni, da auch drei Wünsche. Doch Magie allein wird nicht reichen, um Yasmin zu helfen und Dschafars finstere Pläne zu durchkreuzen…

Krimi-Lesung mit Michael Boenke

Wann: Sonntag, 22. Oktober, 11 Uhr

Wo: Theater Cafè, Fürst-Wilhelm-Str. 40, 72488 Sigmaringen

Eintritt: 10 Euro

Die Ruhe auf Friedas Camping-Stellplatz wird nachhaltig gestört, als der „Probecamper“ und Ortsvorsteher Eginbert Bilsner mit einem Zelthering im Kopf von Bönles Sprössling Korbinian tot aufgefunden wird. Als auch dem Hund des Ermordeten und der Bienenkünstlerin Bibibee Böses widerfährt, und Tizian, der beeinträchtigte Freund Korbinians, zum Sündenbock gemacht wird, überschlagen sich die Ereignisse.

Michael Boenke liest aus seinem neuesten Buch. (Foto: Privat )

Michael Boenke wurde 1958 in Sigmaringen geboren und lebt heute im oberschwäbischen Bad Saulgau. Er absolvierte ein Studium der Germanistik und der Katholischen Theologie. Von 2002 bis 2010 war er am Institut für berufsorientierte Religionspädagogik an der Universität Tübingen und als Schulbuchautor tätig.

Von September 2010 bis Juli 2021 unterrichtete er am Berufsschulzentrum in Bad Saulgau. Nach Veröffentlichungen als Kochbuch-, Schulbuch- und Kinderbuchautor gab der ambitionierte Koch, begeisterte Harley-Fahrer und Hobbyfotograf 2010 sein erfolgreiches Krimidebüt mit „Gott´sacker“. Nun serviert Boenke mit „Camping mortale“ den achten Teil der Serie.

Verkaufsoffener Sonntag

Wann: Sonntag, 22. Oktober, 13 bis 18 Uhr

Wo: Pfullendorf

Eintritt: kostenlos

Ein Sonntag zu zum ausgiebigen Einkaufen: Am Sonntag öffnen die Pfullendorfer Händler ihr Geschäfte zum sonntäglichen Shoppingvergnügen. Zudem wird die Innenstadt zur "Bunten Spielstraße" für Kinder. Parallel dazu verwandelt sich die Bücherei in eine große Spielezone, wo Dutzende brandneuer Brettspiele an verschiedenen Spieletischen bereitstehen und ausprobiert werden dürfen.