Schoppen oder shoppen? Gibt's beides! Einkaufen kann man am Sonntag gleich in zwei Städten im Kreis, zum Frühschoppen laden die Musiker aus Inzigkofen. Apropos Musik: Die gibt's auch noch an anderer Stelle.

Fest der Kulturen und verkaufsoffener Sonntag

Wann: Sonntag, 15. Oktober, 11 bis 18 Uhr

Wo: Sigmaringer Innenstadt, rund ums Rathaus

Eintritt: frei

Das Fest der Kulturen ist ein Fest der Begegnung, des Austauschs und Zusammenkommens. Auf der Aktionsbühne finden den ganzen Tag über Vorführungen statt. Moderiert wird die vom Amt für Familie und Bildung organisierte Veranstaltung vom Jesiden Noori Mato. Parallel öffnen die teilnehmenden Händler zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und bieten verschiedene Aktionen an.

Hauptübung der Feuerwehr Mengen

Wann: Samstag, 14. Oktober, ab 15 Uhr

Wo: Kuhn’sches Haus, Hauptstraße 95, Mengen

Eintritt: frei

Um 15 Uhr wird die Jugendfeuerwehr im Kreuzungsbereich vor dem Rathaus ihre Leistungsfähigkeit bei einem Brandeinsatz unter Beweis stellen. Das Szenario: Ein Baucontainer fängt Feuer.

Die Baustelle am Kuhn’schen Haus in der Mengener Innenstadt wird zum Schauplatz der Hauptübung der Feuerwehr. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Um 15.30 Uhr demonstrieren die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Roten Kreuzes dann eine technische Hilfeleistung mit Menschenrettung auf der Baustelle am Kuhn’schen Haus. Das Szenario: Beim Verladen von Betonfertigteilen hat es einen Unfall gegeben, Personen sind eingeklemmt.

Beide Übungen werden kommentiert.

Verkaufsoffener Sonntag in Bad Saulgau

Wann: Sonntag, 15. Oktober, 13 bis 18 Uhr

Wo: Innenstadt Bad Saulgau

Eintritt: frei

Für das Rahmenprogramm sorgen die Stadtwerke Bad Saulgau auf dem Marktplatz. Die Mitarbeiter bewerben die Fernwärme. Damit die Erwachsenen in Ruhe flanieren können, zeigt das Kino Saulgau vier Kinder- und Jugendfilme.

Chorgemeinschaft feiert 175-jähriges Bestehen

Wann: Samstag, 14. Oktober, ab 19 Uhr

Wo: Aula des Gymnasiums Gammertingen

Eintritt: frei

Anlässlich des 175-jährigen Bestehens der Gammertinger Chorgemeinschaft lädt dieser Musikliebhaber zu einer musikalischen Zeitreise ein.

Mit im Programm sind Lieder aus den Anfängen der Chorgemeinschaft von 1848. Aus dieser Zeit sind sogar noch Notenblätter vorhanden. Gemeinsam mit dem Katholischen Kirchenchor Gammertingen, dem Männergesangverein Veringendorf und dem Ensemble „Pomeranza“ aus Inneringen, wird die Chorgemeinschaft um Chorleiter Volker Bals die Gäste auf eine beschwingte und kurzweilige musikalische Reise mitnehmen.

Bewirtet wird der musikalische Abend von der Gammertinger Frauengemeinschaft.

Herbstfest in Vilsingen mit "Schwobaparty"

Wann: Samstag, 14. Oktober, ab 18.30 Uhr und Sonntag, 15. Oktober, ab 11.30 Uhr

Wo: Keltenhalle, Vilsingen

Eintritt: Party 15 Euro (inklusive Maß Bier), Frühschoppen frei

Der Förderverein des Musikvereins Vilsingen feiert Herbstfest mit Party und Frühschoppen. Am Samstagabend steigt die legendäre „Schwobaparty“ mit der Band „Ob8blech“ in der Keltenhalle. Laut Veranstalter sind Dirndl und Lederhosen an den Gästen gerne gesehen - aber kein Muss. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Um 20 Uhr geht's dann los. Es gibt Essen und Trinken.

Etwas ruhiger geht es am Sonntag ab 11.30 Uhr weiter. Zum Frühschoppen spielt die Musikkapelle Inzigkofen. Traditionell gibt es Schlachtplatte zum Mittagstisch. Aber auch viele weitere Angebote stehen auf der Speisekarte, sodass für alle Gäste etwas dabei sein wird. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen zum Festausklang.