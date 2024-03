Vergangene Woche hielt der SPD-Ortsverein Sigmaringen im Gasthaus Ochsen in Jungnau seine Nominierungsveranstaltung für die anstehende Gemeinderatswahl und die Ortschaftsratwahl Laiz ab. Die SPD berichtet darüber in einer Pressemitteilung.

Nach der Begrüßung durch die Ortsvereinsvorsitzenden Matthias Gayer und Fraktionsvorsitzenden Martin Huthmacher bestimmten die Mitglieder Markus Schupp vom SPD-Regionalzentrum Freiburg einstimmig zum Versammlungsleiter. Gayer und Huthmacher zeigten sich besonders erfreut, dass neben den bisherigen Etablierten auch einige junge bzw. neue Kandidaten bereit sind, für die SPD bei der Wahl anzutreten.

In einer kurzen Vorstellung gaben die Kandidatinnen und Kandidaten Auskunft zu ihrer Person und zu ihrer Motivation für die Kandidatur. In geheimer Wahl stimmte die Versammlung für die vom Vorstand vorgeschlagenen Nominierungen der Kandidierenden in alternierender Reihenfolge.

So werden für den Gemeinderat Sigmaringen am 9. Juni antreten: Martin Huthmacher, Otmar Keller, Michael Kühn, Julia Abberger, Thorsten Novottny, Bernhard Schäfer, Patrick Horn, Julia Andelfinger, Prof. Dr. Karsten Köhler, Brigitte Waschak, Julien Jost, Eva Richter, Stefan Koppenberg, Sibylle Eßmeyer, Francesco Solamo, Bernd Kuhl und Sophia King-Conradi.

Bei der Gemeinderatswahl für den Ortsteil Laiz stellen sich Matthias Gayer, Adrian Wilburger, Jörn Schmidt und Helmut Ulmer zur Wahl. Für den Ortsteil Jungnau kandidieren Marcel Carrola und Laura Schäfer. Für Unterschmeien wird Jenny Fischer auf dem Wahlzettel stehen, für Oberschmeien Helga Hartmann-Claus. Und für Gutenstein wirft der 16-jährige Schüler Henry Fehrenbacher seinen Hut in den Ring, eine weitere Kandidatin ist Edith Weiß-Gerlach.

Für den Ortschaftsrat in Laiz sind Adrian Wilburger, Matthias Gayer, Jörn Schmidt und Helmut Ulmer die Kandidaten.

Besondere Anerkennung und herzlichen Dank für ihr jahrelanges, enormes Engagement sprachen Gayer und Huthmacher den beiden Stadträtinnen Ulrike Tyrs und Susanne Fuchs aus, die nicht mehr zur Wahl antreten werden.

In ihrem Schlusswort dankten Ortsvereinsvorsitzender Matthias Gayer und Fraktionsvorsitzender Martin Huthmacher den Nominierten für ihre Bereitschaft zur Kandidatur und gaben die Termine für die Wahlveranstaltungen mit Vorstellung der Kandidierenden in der Kernstadt und den Ortsteilen bekannt.