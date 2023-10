In unserer Serie über das Jubiläum „50 Jahre Kreis Sigmaringen“ erinnern wir heute an Ereignisse, die den Kreis verändert haben. In den vergangenen Jahrzehnten gab es von Zeit zu Zeit Negativschlagzeilen: Der Gründung der Verwaltungseinheit Anfang der 1970er-Jahre ging ein politisches Ränkespiel voraus. Der Abzug der Bundeswehr, die Prämierung Saulgaus mit dem Prädikat Heilbad, der Ausbau des Nahverkehrs und des Naturschutzes gelten als weitere Meilensteine.

1. Die Kreisgründung vor 50 Jahren als Vernunftehe

Der Geburt des „neuen“ Landkreises Sigmaringen im Jahr 1973 gehen hektische Diskussionen speziell in den Rathäusern von Saulgau und Pfullendorf voraus. Nachdem der frühere Landrat des Altkreises Saulgau, Wilfried Steuer, erkennen muss, dass „sein Kreis“ nicht zu retten ist, orientiert sich die Saulgauer Fraktion erst in Richtung Biberach-Ulm.

Fertig Max Gögler (links stehend) wird im Mai 1967 zum Landrat des Landkreises Sigmaringen gewählt. Rechts neben ihm steht der Sigmaringer Bürgermeister Franz Schiek. Nach der Kreisreform bleibt er für zwei Jahre Landrat im neuen Kreis, bevor er als Regierungspräsident nach Tübingen wechselt. (Foto: Privat )

Doch der Widerstand dagegen formiert sich von unten. Anfang 1971 gründet sich eine Bürgerinitiative, in der das entscheidende Argument lautet: „Wir haben nicht zwischen Biberach und Sigmaringen, sondern zwischen Ulm und Ravensburg zu entscheiden.“ Bei einem Anschluss an den Großkreis Ulm hatte Saulgau die Befürchtung, unter die Räder zu kommen. Die Entscheidung könne nur Ravensburg heißen, auch wenn dieser Weg über Sigmaringen führe. Bei einem Anschluss an den Kreis Sigmaringen erhoffen sich die Saulgauer zudem mehr Einfluss.

Nach anfänglichem Widerstand kippt aus diesen Gründen sowohl in Saulgau als auch in der Göge der Widerstand gegen den Zusammenschluss mit Sigmaringen. Aus ähnlichen Gründen kommt es in Pfullendorf zu einem „plötzlichen Meinungsumschwung“ und die Linzgauer entscheiden gegen den Großkreis Konstanz und für das naheliegende Sigmaringen.

50 Jahre später lässt sich sagen, dass die „Kreisehe“ keine Liebesheirat, sondern eine Vernunftehe ist. Als vor wenigen Jahren um den Erhalt der Krankenhäuser in Bad Saulgau und Pfullendorf gerungen wurde oder als das Landratsamt seine Außenstellen in Sigmaringen zentralisierte, schmerzen die alten Narben bei so manchem Vertreter aus den betroffenen Kommunen erneut.

2. Das Pfrunger-Burgweiler Ried ist überregional bedeutsam

Das Pfrunger-Burgweiler Ried ist mit 2600 Hektar das zweitgrößte zusammenhängende Moorgebiet Südwestdeutschlands ‐ nur das Gebiet um den Federsee umfasst mehr Fläche. Nachdem das Moor seit dem 19. Jahrhundert entwässert und kultiviert sowie Torf abgebaut wurde, wandelt sich das Verständnis immer mehr.

Vom rund 38 Meter hohen Bannwaldturm bietet sich ein beeindruckender Rundblick auf das Pfrunger-Burgweiler Ried. (Foto: Reinhard Wünsch )

Mit dem Start des sogenannten Naturschutzgroßprojektes begann 2002 das Hauptziel der Wiedervernässung. Um die Akzeptanz der Maßnahme bei der Bevölkerung zu erhöhen und das Gebiet erlebbar zu machen, wurden zahlreiche Wanderwege und Stege angelegt. Das 6,7 Millionen Euro teure Naturschutzgroßprojekt wird zu 65 Prozent vom Bund, 25 Prozent vom Land, Landkreisen und Gemeinden, sowie zu zehn Prozent von der Stiftung Naturschutz Pfrunger-Burgweiler Ried und dem Schwäbischen Heimatbund finanziert.

Neben dem Naturschutzzentrum ist der fast 40 Meter hohe Bannwaldturm seit 2016 ein Besuchermagnet. Rund 700.000 Euro hat die Gemeinde Ostrach dafür investiert.

3. Der Regiobus 500 ist spitze im ganzen Land

Seit März 2016 ist der öffentliche Nahverkehr im Landkreis Sigmaringen durch zusätzliche Angebote deutlich gestärkt worden. Zur Freigabe der ersten Linie, dem Regiobus 500 von Sigmaringen nach Überlingen, kam sogar der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) nach Pfullendorf, wo der Regiobus 500 anhält.

Mitte Dezember gibt es auf dem Marktplatz einen Grund zum Feiern. Der Regiobus 800 von Bad Saulgau nach Pfullendorf schließt eine weitere Lücke im öffentlichen Nahverkehr. (Foto: Dirk Thannheimer )

Und der Regiobus 500 wurde vom ersten Tag an von den Fahrgästen gut angenommen, die sich im Stundentakt von Sigmaringen an den Bodensee fahren lassen können. Pfullendorfs damaliger Bürgermeister Thomas Kugler sprach bei der offiziellen Freigabe der Linie von einer „super Bereicherung für die Menschen und die Region“.

Es blieb nicht beim Regiobus 500. Es folgte als zweite Linie der Regiobus 600 von Sigmaringen über Inzigkofen nach Meßkirch und Mitte Dezember 2022 die dritte Linie, der Regiobus 800 von Bad Saulgau nach Pfullendorf, von wo aus die Fahrgäste in den 500-er einsteigen können.

Der Regiobus 800 schließt eine weitere Lücke im Verkehrsnetz. Er braucht 32 Minuten für 26 Kilometer und fährt ebenfalls im Stundentakt. Bei der Einweihungsfeier auf dem Marktplatz in Bad Saulgau sagte Ministerialdirektor Berthold Frieß, dass sich gerade im ländlichen Raum der Regiobus zu einem Erfolgsmodell entwickelt habe. 46 solcher Regiobusse sind in Baden-Württemberg unterwegs. Spitzenreiter ist die Linie 500 Donau-Bodensee mit mehr als 400.000 Fahrgästen im Jahr.

4. Mit der Therme kündigt sich der Bad-Titel an

Von Saulgau zu Bad Saulgau: Bis zur Namensänderung muss die Stadt einige Hürden auf einem langen und steinigen Weg nehmen. Ausgangspunkt war der Bau der Sonnenhof-Therme, die am 23. November 1984 eröffnet wurde.

Wir mussten aber noch viele andere Voraussetzungen erfüllen, um den Zusatz Bad zu bekommen. Jörg Lehmann

Der damalige und inzwischen verstorbene Bürgermeister Günter Strigl setzte das umstrittene Projekt trotz aller Widerstände um, weil er mit dem Zusatz „Bad“ den Standortnachteil des strukturschwachen Raums ausgleichen wollte. „Wir mussten aber noch viele andere Voraussetzungen erfüllen, um den Zusatz Bad zu bekommen“, sagt Jörg Lehmann, der frühere Erste Beigeordnete.

Das Bad Saulgauer Thermalbad ebnet der oberschwäbischen Stadt den Weg zum Bad-Titel. (Foto: Archiv )

Und so ging es nach der Eröffnung des Thermalbads und dem guten Start mit überragenden Besucherzahlen Schlag auf Schlag. 1988 wurde mit dem Bau der Waldburg-Zeil Rehaklinik begonnen, danach war die Psychosomatische Klinik an der Reihe. Es reichte immer noch nicht für den Zusatz „Bad“. Also wurde das Stadtforum gebaut, um alle Kriterien zu erfüllen.

Am 12. Dezember 1999 verlieh der damalige stellvertretende baden-württembergische Wirtschaftsminister Walter Döring bei einem Festakt der Stadt das Prädikat Heilbad. Seit dem Jahresbeginn 2000 trägt die Kurstadt offiziell den Zusatz „Bad“. „Damit haben sich vor allem viele ältere Bürger schwer getan“, so Lehmann. Historische Vereine wie die Dorauszunft oder die Bürgerwache verzichteten bis heute auf den Zusatz „Bad“.

5. Zwei von vier Kasernen schließen ihre Tore

Über Jahrzehnte hat die Bundeswehr das Stadtbild in Sigmaringen und Mengen geprägt. Die 10. Panzerdivision am Standort der Graf-Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen gab rund 1450 Soldaten und 230 zivilen Bediensteten Arbeit, die anderen Einheiten hinzugerechnet verfügte Sigmaringen sogar über mehr als 2000 Dienstposten.

Soldaten des Luftwaffenausbildungsregiments der Oberschwaben-Kaserne in Mengen reinigen ihre Waffen. 2010 kommt das Aus für den Standort. (Foto: David Fischer / dpa )

Zwischen 1963 und 2012 haben mehr als 100.000 Rekruten ihre dreimonatige Grundausbildung beim I. Bataillon Luftwaffenausbildungsregiment in der Oberschwabenkaserne in Hohentengen absolviert. Für die Kommunen, Geschäfte und nicht zuletzt die Gaststätten ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Deshalb wurde protestiert, als die vom Bundeskabinett 2010 beschlossene Neuausrichtung der Bundeswehr und die damit verbundene Aussetzung der Wehrpflicht die Auflösung der Standorte in Sigmaringen und Hohentengen vorsah.

Dass im Gegenzug der Bundeswehr-Standort in Stetten am kalten Markt gestärkt wurde und Pfullendorf erhalten blieb, war für die anderen beiden Kommunen kein Trost. Auch, dass in beiden Kasernen gerade millionenschwere Sanierungsarbeiten abgeschlossen worden waren, spielte keine Rolle.

Die letzten Rekruten verließen die Oberschwabenkaserne im März, das Stammpersonal im August 2012. Das 80 Hektar umfassende Gelände wurde 2014 an einen privaten Investor verkauft, der dort unter dem Namen Ehoch4 einen Park rund um erneuerbare Energien errichten wollte. Das Projekt wurde nie umgesetzt. Seit 2020 gehört das Gelände einer Unternehmensgruppe aus den Arabischen Emiraten, unter der Federführung von Paravan-Geschäftsführer Roland Arnold könnte ein New Mobility Campus entstehen.

Derzeit sind in den ehemaligen Unterkunftsgebäuden, die der Landkreis Sigmaringen angemietet hat, rund 120 ukrainische Flüchtlinge untergebracht.

Bis zur endgültigen Auflösung der Liegenschaften dauert es in Sigmaringen bis 2016. Bereits ein Jahr zuvor wird die Kaserne zunächst als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzt, aus der dann die Landeserstaufnahmestelle wird, die heute noch in Betrieb ist.

Parallel dazu werden Konversionspläne entwickelt, die auf dem ehemaligen Kasernengelände in Kooperation mit der Hochschule eine Forschungsfabrik vorsehen.