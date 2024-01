Die Lernkurve geht steil nach oben

Auch dieses Jahr steht der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ wieder fest im Terminkalender der Musikschule Sigmaringen. Am Samstag, 20., und Sonntag, 21. Januar, messen sich in Friedrichshafen junge Talente aus dem Landkreis Sigmaringen und dem Bodenseekreis.

Die 15 Sigmaringer Teilnehmer, die sich dort präsentieren und auf eine weitere Teilnahme bis hin zum Bundeswettbewerb hoffen dürfen, wurden bereits vor den Sommerferien von den Lehrkräften ausgewählt. Seitdem ist nicht nur die Lernkurve, sondern auch die Anspannung bei den „Auserwählten“ stetig gestiegen.

Wie die Schüler das mit gesundem Ehrgeiz, Disziplin und jeder Menge Spaß meistern, haben Petra Jörg aus Gammertingen, Julian und Elias Schäuble aus Sigmaringendorf, Sophia Schütz aus Inzigkofen und Varvara Loviagin aus Sigmaringen in einem Interview vor ihrer Konzertprobe verraten.

Es fällt nicht immer leicht, ist aber wichtig: „Wir üben fast jeden Tag“, sagen alle fünf. „Aber allein“, bemerkt der 15-jährige Julian mit Blick auf seinen jüngeren Bruder Elias, den er vor vier Jahren mit dem Klarinettenspiel „angesteckt“ hat. Die zwölfjährige Petra kann jederzeit und überall, sogar unter der Dusche üben, hat sie doch ihr „Instrument“, ihre Stimme, immer dabei. „Wenn ich mal keine Lust habe, treibt mich meine Mutter an“, sagt Petra und klatscht demonstrativ in die Hände. Für Varvara ist keine Lust kein Thema - die 15-Jährige liebt ihr Klavier und das tägliche Spiel daheim im Wohnzimmer und in der Musikschule.

Auch wenn die Musik viel Raum einnimmt, Zeit für Hobbys bleibt dennoch. Sophia spielt neben Klarinette auch Flöte, Gitarre und Klavier, geht zum Reiten und zum Tennis. Die Fußballschuhe hat sie an den Nagel gehangen, der Gesangsunterricht ruht. „Das ist sonst doch etwas viel“, lacht die 14-Jährige. Der zehnjährige Elias spielt neben Klarinette auch E-Bass und Fußball, Varvara lernt autodidaktisch Gitarre und spielt Volleyball.

Elias bevorzugt eher die flotte Richtung. Petra singt zwar im eleganten Abendkleid und mit Klavierbegleitung von Benjamin Fox Werke von Mozart und Reger. „Aber eigentlich ist Klassik nicht so meine Welt, ich mag lieber Pop“, sagt sie. Julian ist offen für alles - er freut sich auf die Fasnet, wenn er mit der Musikkapelle Sigmaringendorf auf den Straßen Stimmung macht. Elias ist in der Jugendkapelle dabei.

„Mit dem Alter wird man immer aufgeregter, warum, weiß ich nicht“, sagt Sophia. „Besonders die Zeit, bis man dran ist, ist das Schlimmste.“ Das bestätigt auch Julian. Varvara, die vor sechs Jahren mit ihrer Familie von der Krim nach Sigmaringen kam, hat schon viele Konzerte gegeben, aber „immer noch Lampenfieber und Angst“, wie sie sagt. „Wenn du viele Fehler machst und das Stück ganz scheiße war, fühlst du dich echt kaputt.“ Manchmal habe sie aus Enttäuschung geweint.

Auch wenn das Musizieren viel Übung erfordert und manchmal auch Tränen bringt - ein Leben ohne Musik wäre undenkbar. „Es gibt mir immer ein gutes Gefühl, wenn ich spiele“, sagt Sophia und Varvara weiß, dass Musik verbindet. „Wenn man irgendwo neu ist, findet man über die Musik neue Freunde.“ Und natürlich sind nach einem gelungenen Konzert der Stolz auf die eigene Leistung und der Applaus des Publikums das Schönste.

Was die fünf in Zukunft aus ihrer „musikalischen Karriere“ machen, wissen sie noch nicht genau. „Auf Tournee gehen und sowas will ich nicht“, sagt Petra und lächelt: „Hauptsache ist doch, Spaß zu haben.“

Das zweite Probenkonzert für „Jugend musiziert“ findet am Dienstag, 16. Januar, in der Aula der Musikschule statt.