Mit ihrer Beteiligung unterstützten sie zentrale Forderungen der BWKG, um auch die wirtschaftliche Lage des Sigmaringer Krankenhauses zu stabilisieren: genug Geld für faire Löhne und gestiegene Preise, eine gute, abgestimmte und wohnortnahe Patientenversorgung insbesondere auch im ländlichen Raum sowie mehr Zeit für Patientinnen und Patienten durch Bürokratieabbau.

Rund 40 Beschäftigte der SRH-Kliniken in Sigmaringen sowie gut zehn Mitglieder aller vier Kreistagsfraktionen (CDU, Freie Wähler, Bündnis90/Die Grünen und SPD) beteiligten sich in der Landeshauptstadt lautstark an der Kundgebung mit mehreren Tausend Teilnehmern.

Drei von vier Kliniken in Baden-Württemberg erwarten für 2023 rote Zahlen und 73,9 Prozent gehen von einer weiteren Verschlechterung der finanziellen Situation in den nächsten zwölf Monaten aus. Der Sigmaringer Klinik-Geschäftsführer Jan-Ove Faust rechnet für das aktuelle Jahr mit einem Verlust. „Das Ergebnis wird schlechter als erwartet ausfallen“, sagte er auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Aktuelle Zahlen aus Sigmaringen

Bislang war von einem Fehlbetrag in höherer einstelliger Millionen-Höhe ausgegangenen worden. Einige staatliche Hilfen seien zwar angekündigt, aber noch nicht ausbezahlt worden, so Faust weiter.

„Die Finanzlage der SRH-Klinik hat unmittelbare Auswirkungen auf unseren Kreishaushalt“, sagt Stefanie Bürkle, Landrätin des Landkreises Sigmaringen, der mit 41,55 Prozent an der SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH beteiligt ist, laut einer Pressemitteilung. „Deshalb ist jetzt das Zeitfenster, in dem wir unsere Belange einbringen müssen. Vor Ort haben wir mit den Strukturentscheidungen des vergangenen Jahres die uns möglichen Hausaufgaben gemacht.“

Die Grundfinanzierung und die Erreichbarkeit von ländlichen Kliniken müsse mit der Krankenhausstrukturreform, an der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und die Gesundheitsminister der Länder derzeit arbeiten, gewährleistet sein. „Mir ist es wichtig, dass wir uns als Gesellschafter unserer Klinik solidarisch mit unserem Haus und mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigen“, wird Bürkle in der Mitteilung zitiert.