Die Landesregierung fahndet nach Kretschmanns Plakat

Als sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor einigen Wochen bei der Demo gegen Rechtsextremismus in Sigmaringen unters Volk mischte, hielt er ein selbst angefertigtes Pappschild in den Händen. „Gegen braune Waschlappen“, stand darauf in schwarzem Edding geschrieben.

Mit seinem Protestslogan nahm sich Kretschmann selbst ein wenig aufs Korn, denn als Putin den Gashahn zudrehte und die Energiepreise außer Kontrolle geraten waren, machte eine Aussage des Ministerpräsidenten die Runde, nach der die Menschen statt zur Duschbrause öfter zum Waschlappen greifen sollten.

Das Waschlappen-Zitat wurde zum geflügelten Wort und dementsprechend groß war das Echo darauf.

Suche in den blauen Tonnen

Der Ministerpräsident griff seinen Waschlappen-Beitrag bei der Demo auf und wusch dem braunen Mob damit sprichwörtlich den Kopf. Das Staatsministerium, Kretschmanns Behörde, wollte das Demoplakat aus den oben beschriebenen Gründen fürs Archiv sichern und machte sich nach der Demo auf die Suche.

„Es ist wohl in irgendeiner Papiertonne verschwunden“, sagt ein Mitarbeiter. Rund um Kretschmanns Haus in Laiz wurde nach dem Schild gefahndet. Vergeblich.

Die Lösung: Ein Foto

Nach kurzer, intensiver Suche gaben die Mitarbeiter auf. Statt des Original-Plakats behilft sich Kretschmanns Ministerium nun mit einem in der „Schwäbischen Zeitung“ erschienenen Foto. Ein kleines Dokument der Zeitgeschichte ist für die Nachwelt gesichert.