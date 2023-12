Die Krippe in der Hedinger Kirche bleibt im Verborgenen

Es war für viele Menschen in Sigmaringen und Umgebung ein Weihnachtsritual: Mit dem Fest öffnete die Krippe in der Hedinger Kirche, der Grablege der Hohenzollern im gleichnamigen Stadtteil. Doch wegen der Restauration der Figuren bleibt die Kirche im dritten Jahr in Folge geschlossen. Viele Sigmaringer bedauern dies. Wie lange die Arbeiten dauern werden, ist unklar.

Zukunft ist offen

Nina von Kunhardt vom Schloss sagt, dass die Figuren peu à peu restauriert werden. Wer die Hedinger Krippen ansehen möchte, kann in der Kanonenhalle des Schlosses eine kleine Auswahl sehen, die von der Größe her allerdings längst nicht mit der ursprünglichen Komposition zu vergleichen ist. Das Schloss ist von 26. bis 30. Dezember und von 2. bis 7. Januar geöffnet. Ob die Hedinger Krippe nach der Restauration an ihren angestammten Platz zurückkehrt, ist nach Angaben von Nina von Kunhardt noch offen.