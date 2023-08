Die Zahl der Brauereien im Kreis Sigmaringen ist überschaubar: Zoller–Hof mit Sitz in Sigmaringen ist mit ihrem engmaschigen Vertriebsnetz die mit Abstand größte, die Adler–Brauerei in Hundersingen verkauft ihr Bier nur in ausgewählten Geschäften. Sonst gibt es nur noch kleinere Produzenten, die der Craft–Beer–Szene zuzuordnen sind. Was Zoller–Hof und Adler–Bräu unterscheidet. Ein Vergleich.

Die Sorten

Im Angebot hat die Brauerei Zoller–Hof mindestens 35 Bier– und Getränkesorten. Für eine regionale Brauerei in der Größe von Zoller–Hof ist das ein üppiges Angebot. Die Sigmaringer Brauerei ist dafür bekannt, dass sie regelmäßig neue Produkte auf den Markt bringt wie zuletzt die Linie Hard Seltzer oder die fünf Biobiere, die unter der Marke Bioalb vertrieben werden.

Das meistverkaufte Zoller–Hof–Bier: mit Abstand das Export, für das Geschäftsführer Ralf Rakel seit Jahren mit seinem Konterfei wirbt. Das beliebte Zwickel gibt es als Biobier jetzt auch auch in der 0,5–Lieter–Euroflasche.

In Hundersingen entstehen fünf verschiedene Sorten. Hauptsächlich sind es ein helles Bier mit dem Namen Spezial und ein naturtrübes Zwickel. Zudem gibt es noch ein Roggenbier und ein Hefeweizen. Ab und zu probiert Braumeister Bischofberger etwas aus, so gibt es zum Beispiel zur Weihnachtszeit auch ein Festbier.

Zahl der Mitarbeiter

Produktion, Logistik und Verwaltung zusammengerechnet beschäftigt die Sigmaringer Brauerei 52 Mitarbeiter. Das Kernteam der Adler–Brauerei sind Brauereimeister Andreas Bischofberger und sein Vater Anton. An Abfülltagen kommen bis zu vier Aushilfskräfte hinzu.

Gründung

Nach der jüngsten Investition läuft die Adler-Brauerei von Anton (links) und Andreas Bischofberger voll automatisiert. (Foto: Julia Freyda )

1704 hat Jakob Bischofberger die Brauerei in Hundersingen übernommen, existiert hat sie eventuell aber schon vorher. Andreas Bischofberger ist die elfte Generation der Bierbrauerfamilie.

1845 von Carl Fidelis Graf gegründet, befindet sich die Brauerei bis heute in Familienbesitz. Die Inhaberin Claudia Sieben und ihr Ehemann Ralf Rakel führen das Unternehmen in sechster Generation.

Nach dem Fassanstich im Brauwerk Zoller-Hof: die Geschäftsführer des Brauwerks Soufyen Charni (links) und Ralf Rakel (rechts), Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern und Zoller-Hof-Inhaberin Claudia Sieben. (Foto: Michael Hescheler )

Ausstoß

Die Braubranche hat turbulente Zeiten zu überstehen. Im Vergleich zur Vor–Corona–Zeit ist der Ausstoß inklusive alkoholfreier Getränke um rund 16 Prozent eingebrochen. Aktuell liegt er bei rund 73.000 Hektolitern. Weil diese Zahl schwer greifbar ist: Dies entspricht 14,6 Millionen Halbe.

Die Brauerei in Hundersingen diente schon immer in erster Linie zur Belieferung der eigenen Gaststätte im Ort. Der Ausstoß liegt konstant bei rund 500 Hektolitern. In unserer Bierwährung wären dies 100.000 Halbe.

Exportanteil

Der oben beschriebene Umsatzrückgang ist unter anderem auf eine angespannte Situation am Weltmarkt zurückzuführen. Aktuell liegt der Export bei 25 Prozent, vor Corona gab Zoller–Hof einen Exportanteil in Höhe von bei 38 Prozent an. Die Zahl der Länder, in denen Zoller–Hof getrunken wird, hat sich über 20 auf etwa zwölf reduziert. Der asiatische Markt ist weggebrochen. Frankreich und Italien sind weiter wichtige Absatzmärkte für Zoller–Hof.

Weltweite Märkte erschließt das Bier aus Hundersingen nur in Ausnahmefällen. Das Bier wird im Gasthaus Adler ausgeschenkt und über den eigenen Getränkemarkt verkauft. Ansonsten gibt es eine Belieferung für Privatkunden und an einzelne Geschäfte, aber keine andere Gastronomie. Überregional gibt es einen Vertrieb über einen Online–Handel für Biersorten. Ab und zu gibt es dadurch Anfragen in Hundersingen, bis nach Norwegen wurden so schon mal zwei Kisten geschickt.

Die aktuelle Situation

Durch eigene Gastronomiegesellschaften wie die CR Gastro GmbH, die Geschäftsführer Rakel zusammen mit dem Gastronomen Soufyen Charni führt, sichert sich Zoller–Hof Absatzwege in der heimischen Gastronomie. Das Sigmaringer Unternehmen beschreibt nicht zuletzt aus diesem Grund in Überlingen Gaststätten in Eigenregie.

Neues Aushängeschild ist das Brauwerk Zoller–Hof am Karlsplatz, das den vor Jahren geschlossenen Brauereigasthof an der Leopoldstraße mehr als ersetzt. Der Umzug des Zündapp–Museums in den Marstall läuft, sodass die Brauerei sich künftig völlig neu präsentieren wird. Insgesamt ist Zoller–Hof vergleichsweise gut durch die Krise gekommen, was die jüngsten Investitionen beweisen.

Die Heimat der Brauerei Adler ist Hundersingen. (Foto: Marcus Fey )

Bei Familie Bischofberger ist und bleibt der Brauereigasthof das Markenzeichen. In den vergangenen Jahren hat sie rund 300.000 Euro in das Brauhaus investiert.

Das handwerklich begabte Team aus Vater und Sohn konnte dabei den Großteil in Eigenleistung erledigen. Die Marktlage sieht Braumeister Andreas Bischofberger im Wandel zugunsten von hochwertigen Kleinbrauereien. 18 bis 20 Euro pro Kiste würden vom Kunden akzeptiert für ein Bier, das länger gelagert und geschmacklich runder ist.

Herausforderungen

Steigende Energiekosten und die Schwierigkeit, geeignetes Personal zu finden, sind zwei Herausforderungen, für die Sigmaringer Brauerei. Zudem wird sie weiter neue Brautechnik investieren — zuletzt wurden die Fassfüllanlage und die Limoabfüllung erneuert. Zudem wurden die beigefarbenen Kästen durch das aktuelle, holzfarbene Branding ersetzt.

Die Heimat der Brauerei Zoller-Hof ist Sigmaringen. (Foto: Marcus Fey )

Die Energiekosten bereiten der Familie Bischofberger keine Sorgen. Dank einer Photovoltaikanlage erzeugen sie mehr Strom als sie für ihren Betrieb verbrauchen. Herausforderung wird der Generationenwechsel sein.

Noch arbeiten die Eltern im Betrieb voll mit, aber die Übergabe an Sohn Andreas läuft bereits. Seine Aufgabe wird sein, Personal vor allem für die Gastronomie zu finden. Der 47–Jährige hofft dabei, mit dem Charme des Familienbetriebs punkten zu können.