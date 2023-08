Die Angst vor dem Sterben

Daniela Segna–Gnant arbeitet als Seelsorgerin am Krankenhaus Sigmaringen. Ab September wird sie auch in der ambulanten Palliativversorgung der SRH Kliniken im Kreis tätig sein. Im Gespräch mit Schwäbische.de berichtet sie, worüber sie mit schwerkranken Menschen spricht und wie die studierte Theologin mit Kritik an der Kirche umgeht.

Wie verlief ihr Arbeitstag als Krankenhausseelsorgerin?

Nach Durchsicht der Post und Büroarbeiten besuchte ich anhand meiner Liste, die ich im Laufe des Tages und nach den Besuchen auf der Station immer wieder auf den neuesten Stand brachte, die Patienten. Neben der Teilnahme an Teambesprechungen unterrichtete ich in der Krankenpflegeschule, hielt monatlich Gottesdienste in der Krankenhauskapelle und im Annahaus, arbeitete in der Ethikkommission sowie bei der Vorbereitung von Gedenkfeiern (Sternenkinder, Euthanasieopfer) mit.

Wann und von wem wurden Sie „angefordert“?

Bei der Aufnahme gibt der Patient seinen Wunsch nach einem seelsorgerischen Besuch an. Angehörige informieren uns schriftlich via Briefkasten vor der Kapelle, oder das Personal tritt an uns heran. Die Schwestern auf der Station wissen um den guten Moment und haben ein Gespür dafür, wenn ein Patient etwas braucht, was die Medizin nicht geben kann.

Wie verlief ein Besuch am Bett eines Kranken?

Ich stellte mich vor mit den Worten: „Ich komme Sie besuchen, weil Sie mir wichtig sind.“ Die meisten Kranken freuen sich darüber, manche sind erstaunt, wenige reagieren ablehnend. Die Verweildauer im Krankenhaus ist mittlerweile so kurz, dass gelegentlich ruhebedürftigen Patienten mein Besuch schon zu viel ist. Das respektiere ich natürlich.

In meiner Anfangszeit lagen manche Patienten zwei/drei Wochen lang auf der Station, sodass ich sie mehrmals besuchen konnte. Mit Ausnahme der Onkologie– und Psychiatriestation, deren Patienten über Jahre begleitet werden, sind es heute oft nur einmalige Begegnungen.

Worüber sprechen Sie mit schwerkranken Menschen?

Wer im Krankenhaus liegt, für den ist alles, was draußen geschieht, wichtig. Neben der der Familie, den Kindern, den Enkelkindern kann auch nur das Wetter ein Thema sein, um im Gespräch zu bleiben. Wenn Menschen ihre Geschichte erzählen, dann ist es meine Aufgabe diesen mit Respekt zu begegnen, zuzuhören, das Leben jedes Einzelnen zu würdigen.

Bei den meisten Todkranken ist nicht die Angst vor dem Tod, sondern die Angst vor dem Sterben das große Thema. Auch die Sorge um die Hinterbliebenen treibt viele um. Ich hoffe mit den Patienten, lasse aber die Realität nicht außer Acht.

Wurden Sie auch mit Ablehnung, mit Kritik an der Kirche, in Ihrem Fall der katholischen, konfrontiert?

Menschen, die der Kirche ablehnend gegenüber standen konnten ihre Wut herauslassen, alles zur Sprache bringen, was gesagt werden musste. Ich war mir immer sicher, dass sie diese Ablehnung nicht auf mich bezogen.

Wie reagierten Sie auf die „Warum ich?“ Frage unheilbar Erkrankter?

Menschen in dieser Lage müssen sich neu orientieren, suchen nach einem neuen Sinn in ihrem Leben. Wer bin ich jetzt? Was kommt auf mich zu? Der Beistand eines Seelsorgers kann dem Kranken helfen zu erkennen, dass er „mehr ist als eine Krankheit“. Spiritualität, eine höhere Kraft und bei vielen auch Gott konnte angesprochen werden.

Waren Sie auch für die Stimmung auf der Station zuständig?

Auch die Fürsorge des Personals gehört zu unserem Zuständigkeitsbereich. Immer wieder ergaben sich Gesprächssituationen, die sich auf den Gängen abspielten. Suizidfälle, besondere Sterbemomente, Sorgen im Privaten, in den achtzehn Jahren meiner Tätigkeit wurde vieles offengelegt, wurde um Hilfe nachgefragt. Auch anerkennende, lobende Worte von Angehörigen an die Schwestern und Pfleger durfte ich oft weitergeben.

Gab es ein besonders eindrucksvolles Gespräch, ein „Schlüsselmoment“ vielleicht, das Ihnen heute noch präsent ist?

Ja, eine Begegnung berührt mich heute noch. Normalerweise benutzte ich auf dem Weg zur Station immer die Treppe, an diesem bestimmten Tag jedoch nicht. Im Aufzug traf ich auf eine in Tränen aufgelöste Frau. Ihr Mann war auf der Suche nach einem Parkplatz und hatte sie allein gelassen, allein gelassen mit ihrer Angst vor dem anstehenden Arztbesuch, vor der Diagnose, vor dem was kommen wird. Ihre Erleichterung nicht mehr allein zu sein, prägte sich tief in mir ein und bestärkte mich in meiner Haltung zu meiner Aufgabe, die darin bestand und weiter bestehen wird „zu sehen, aufmerksam zu sein, da zu sein“.

Woraus haben Sie Kraft geschöpft bei Ihrer sicher oft belastenden Arbeit?

Sicherlich half mir dabei meine Familie, allen voran ein Partner, der Verständnis für meine Arbeit hat. Beim Spazierengehen, Joggen, Rad fahren und im Garten arbeiten bin ich in der Natur, kann abschalten und mich erholen. Wenn ich bald in meine Heimat aufbreche, werde ich dort das ideale Umfeld finden.

Über die Person

Daniela Segna–Gnant, aufgewachsen in einer italienischen Familie in Südtirol, studierte in Rom katholische Theologie und unterrichtete an der Hochschule Fundamentaltheologie. Dort lernte sie auch ihren späteren Ehemann kennen. Angestellt von der Diözese Freiburg begannen beide ihre berufliche Laufbahn als Pastoralreferenten in den Gemeinden Laiz, Vilsingen und Engelswies. 2005 wechselte Daniela Segna–Gnant an das Krankenhaus Sigmaringen, wo sie eine der drei hauptamtlichen Seelsorgestellen besetzte.

Ab September wird sie ihren Beruf sowohl an der SAPV, der ambulanten Palliativversorgung der SRH Kliniken im Landkreis Sigmaringen, als auch am Hospiz Johannes ausüben. Frau Segna–Gnant empfängt die Besucherin im Büro der Krankenhausseelsorge neben der Krankenhauskapelle.