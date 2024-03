Die Behörden schließen nach dem Abschluss der Ermittlungen ein Fremdverschulden beim Tod der zweijährigen Melisa aus. Wie die Staatsanwaltschaft Hechingen am Montag auf Anfrage von schwäbische.de bestätigte, ist das Verfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen die 24 Jahre alte Mutter eingestellt worden. Das Amtsgericht Sigmaringen sei dem Vorschlag der Staatsanwaltschaft gefolgt.

Das zweijährige Mädchen war Mitte Dezember im Bingener Ortsteil Hitzkofen in der Lauchert ertrunken. Das Kind hatte die Wohnung unbemerkt verlassen und war in den Fluss gestürzt.

Die Mutter dachte: Mein Kind schläft

Die Mutter war davon ausgegangen, dass Melisa in ihrem Bett schläft. Danach wurde gegen die 24-jährige Mutter wegen des Verdachts auf Vernachlässigung der Aufsichtspflicht und infolge fahrlässiger Tötung ermittelt. Der Vater war nicht Gegenstand der Untersuchungen, da die Ermittler davon ausgehen, dass er zum fraglichen Zeitpunkt nicht vor Ort gewesen ist.

Das Gesetz gibt in so einem Fall die Möglichkeit, von einer Strafe abzusehen. Ronny Stengel

„Wir waren überzeugt, dass die Mutter hätte Vorkehrungen treffen müssen, damit das Kind die Wohnung nicht hätte selbstständig verlassen können“, sagt Staatsanwalt Ronny Stengel am Montag. Zur Begründung für die Einstellung führt er aus: „In diesem Fall wäre es verfehlt, die Mutter zu bestrafen. Das Gesetz gibt uns in so einem Fall die Möglichkeit, von einer Strafe anzusehen.“

Damit ist gemeint: Die Mutter müsse den Tod ihres Kindes und den damit verbundenen Schmerz ein Leben lang aushalten.

Eine Autofahrerin sieht das Kind

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, „dass das Mädchen selbstständig und von der Mutter unbemerkt die Wohnung verlassen und sich dann zum nahe gelegenen Flussufer begeben hat und dort aus Unachtsamkeit in die Lauchert gefallen ist“. Eine Zeugin, die das Mädchen zur fraglichen Zeit gesehen hat, und Suchhunde, die die Spur von Melisa aufnahmen, bestätigen diese Annahme.

Ende Februar waren die Ermittlungsakten dem Anwalt der Mutter übersandt worden. Dieser hatte wenige Tage später seine Sicht der Dinge an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Detlef Kröger geht wie die Staatsanwaltschaft von einem „tragischen Unglücksfall“ aus.

Obwohl der Staatsanwalt die Akten jetzt schließt, werden die Narben, die der Tod von Melisa hinterlassen hat, bei ihrer in Hitzkofen lebenden Familie nie verheilen.