Der SV Sigmaringen, Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga A2 im Bezirk Donau, legt personell weiter nach. Vom Bezirksligisten FC Ostrach stößt zur Rückrunde Haris Saljanin zur Mannschaft von Trainer Helmut Ulmer. Er ist neben André Eckstein der zweite Neuzugang für die anstehende Rückrunde. Saljanin, der in Stuttgart studiert, werde sich unter der Woche beim VfL Sindelfingen fithalten, so Ulmer. „Aber spielen wird er ausschließlich bei uns, mit Zweitspielrecht“, sagt Ulmer.

Ein U17-Länderspiel

Derweil steht ein weiterer Neuzugang für die Saison 2024/2025 bereits fest. Das bestätigte Helmut Ulmer auf Anfrage: Der in Albstadt-Ebingen geborene Dominik Bentele schließt sich dem SV Sigmaringen an. Der inzwischen 32 Jahre alte Linksaußen (Jugend: SV Rosenfeld, TSG Balingen) besuchte das NLZ des SC Freiburg, schloss sich 2009 der U19 des SSV Reutlingen an und absolvierte 2009/2010 zwölf Einsätze in der Regionalliga Süd. In der Saison 2011/2012 unterschrieb er bei Drittligaaufsteiger VfR Aalen, kam aber meist nur in der zweiten Mannschaft (Verbandsliga) zum Einsatz. Nach Stationen in Großaspach (Oberliga), wo er mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte, spielte er für Pfullendorf, Berg, Ravensburg, Holzhausen, Empfingen, Albstadt und derzeit den FV Bisingen.

Dominik Bentele absolvierte insgesamt 132 Spiele in Regional-, Ober- und Verbandsliga (zehn Tore) sowie 2006 ein U17-Länderspiel.