Kontrolleure des Veterinäramtes haben kürzlich in einem Dönerladen verdorbene Sardinen entdeckt. So weit, so ungut. Doch da stellt sich doch direkt die Frage: Warum gibt's in dem Imbiss bitteschön Sardinen. Habe ich was verpasst? Ja, durchaus. Er verkauft auch Pizza. Augenscheinlich aber nicht so viel mit Sardinen. Oder? Da lässt sich doch was machen.

Atlantik trifft Anatolien

Daher folgender Vorschlag gegen Lebensmittelverschwendung und für mehr kulinarische Vielfalt: Einfach mal statt Fleisch oder Seitan ein paar Sardinen zwischen das Fladenbrot klemmen. Und zack, fertig ist der Sardöner. Atlantik trifft Anatolien. Ein Geschmacksfeuerwerk mit Ansage.

Vor meinem geistigen Auge wird das der Renner. Wirklich! Geröstetes Brot, ein paar schöne Sardinen umhüllt von einem Hauch Olivenöl und Knoblauch, dazu ein bisschen Petersilie und Zitronenabrieb. Mhhh. Urlaub im Mund.

Schon jetzt steht fest: Die Kenner unter uns bestellen selbstverständlich den Sardöner Spezial - mit feinsten Jahrgangssardinen. Die gibt's übrigens schon. Prima. Dann steht dem Projekt Sardöner ja jetzt nichts mehr im Wege. Die Geschmackspolizei hat schon Feierabend. Also: Guten Appetit.