Die Proteste gegen zunehmenden Rechtsextremismus nehmen Fahrt auf. In Oberschwaben und auch im Kreis Sigmaringen. Nach einer Mahnwache am Donnerstagabend in Bad Saulgau, an der rund 200 Bürger teilnahmen, gibt es am Samstag in Sigmaringen eine Demonstration. Beginn ist um 10 Uhr auf dem Festplatz bei der Stadthalle. Die Teilnehmer ziehen über die Laizer Straße und die Antonstraße durch die Innenstadt und wollen sich auf dem Karlsplatz zu einer Kundgebung versammeln.

Der Initiatorin Ina Schultz ist es gelungen, innerhalb weniger Tage ein überparteiliches Bündnis zu schmieden. Neben ihrer Partei, den Grünen, unterstützen SPD, CDU und FDP die Bemühungen für Menschlichkeit und Toleranz. Die Freie Wählervereinigung Sigmaringen, ein eingetragener Verein, der sich von Aiwangers gleichnamiger Partei abhebt, ruft ebenfalls zum Protest auf. Ein Vertreter der FDP sagte seine Beteiligung spontan zu. Andere Parteien ließen sich etwas mehr Zeit und diskutierten und entschieden die Teilnahme im Vorstand. Um das Bündnis möglichst breit aufzustellen, und sich nicht dem Vorwurf einer Dominanz des linken Lagers auszusetzen, formulierte Schultz im Laufe der Woche den Titel um. Zusammen gegen Rechtsradikale steht nun im Aufruf, zuvor war von „Rechts“ die Rede.

Von Parteien über kirchliche Organisationen, Gewerkschaften, Sportverbänden und Umwelt-, Klima- und Elternverbänden - das Sigmaringer Bündnis ist vielfältig. 41 Institutionen unterstützen die Demo, die in ihrer Breite die größte in Sigmaringen werden wird. Es ist an der Zeit, dass die Mehrheit der Gesellschaft ihr Schweigen bricht und für Werte wie Toleranz, Menschlichkeit und Freiheit einsteht. Was viele Sigmaringer eint, die bei anderen Themen verschiedener Meinung sind: Sie lehnen die von Rechtsradikalen betriebene massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationshintergrund ab.