Es gibt einen Grund zu feiern: Den Mülleimer auf dem Aussichtspunkt Panthelstein gibt es nun seit einem Jahr, er feiert gewissermaßen Geburtstag. Sicher, auch vorher hat es dort oben Mülleimer gegeben, allerdings nie lange. Irgendwelche zerstörungswütigen Menschen haben die Vorgänger regelmäßig auseinandergenommen, sodass immer wieder Ersatz hermusste.

Darum ist der Mülleimer so stabil

Dieses Kapitel gehört nun scheinbar der Vergangenheit an und das wiederum hängt mit der Lösung zusammen. Der Mülleimer ist nämlich nicht einfach ein Mülleimer, sondern ein regelrechtes Panzergefäß: Er besteht aus einem breiten Baustellenrohr, das in den Boden gelassen und einbetoniert wurde, mit Metalleinsatz, der per Eisenspieß befestigt ist, berichtet Bürgermeister Marcus Ehm. Der Spieß wiederum ist mit einem Vorhängeschloss gesichert. Mehr Diebstahlschutz geht wirklich nicht, das hat auch die Praxis bewiesen.

Vandalismus verlagert sich

Der Vandalismus hat sich seither etwas verändert. Die Randalierer zerstören den Mülleimer nicht mehr — geht ja auch nicht — sie verzieren ihn stattdessen mit Graffiti. Immerhin steht er noch recht stabil, auch wenn er nicht (mehr) so ansehnlich ist. Deshalb an dieser Stelle ein herzlicher Glückwunsch an den stabilsten Mülleimer der Stadt! Auf dass er noch viele Jahre lang für Ordnung sorgt!