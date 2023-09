In unserer Serie über das Jubiläum „50 Jahre Kreis Sigmaringen“ schlagen wir heute ein weniger glänzendes Kapitel auf. In den vergangenen Jahrzehnten gab es von Zeit zu Zeit Negativschlagzeilen: Ein Fernsehkoch wollte in Bad Saulgau groß bauen, seine Pläne stellten sich als zu ehrgeizig heraus. Zwei Sigmaringer Polizeichefs wurden unehrenhaft aus ihrem Amt entlassen und wohl bei vielen Menschen im Gedächtnis eingeprägt haben sich die Verfehlungen des früheren Landrats Jürgen Binder.

Ex–Landrat Binder mehr als 100–Mal auf Lustreise

Ex-Landrat Jürgen Binder ist vom Hechinger Landgericht zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. (Foto: picture-alliance / dpa )

30–Mal Hamburg, 20–Mal St. Petersburg, 13–Mal Budapest und sechs Mal Italien. Der frühere Landrat des Landkreises Sigmaringen, Jürgen Binder, war in den Jahren 1992 bis 1996 auf Kosten der Kreiskasse Sigmaringen sowohl national als auch international unterwegs, insgesamt 146–Mal.

Auf Rechnung der Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen führte ihn eine vermeintliche Dienstreise 1992 sogar bis nach Kanada. 7500 Mark (3835 Euro) hatte das regional tätige Bankinstitut für die Reise des Verwaltungsausschusses–Vorsitzenden bezahlt, ein Amt, das ein Landrat automatisch innehat. Kontrollmechanismen auf Kreisebene hatten versagt, selbst wiederholte kritische Anmerkungen der Prüfer des Sparkassen– und Giroverbandes zur Reisetätigkeit verpufften.

Erst ein anonymes Schreiben an die Gemeindeprüfungsanstalt brachte den Stein ins Rollen. Daraufhin übernahm die Staatsanwaltschaft Hechingen die Ermittlungen. Die vermeintlichen Dienstreisen entpuppten sich vor allem als Lust– und Vergnügungsreisen. Am 19. Februar 1997 enthob das Regierungspräsidium Jürgen Binder des Amtes.

Das Landgericht Hechingen verurteilte Jürgen Binder 1999 wegen Untreue, teilweise verbunden mit Betrug, in mehreren hundert Fällen zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Er musste über 100.000 Euro an Spesen zurückzahlen.

Architekt betrügt beim Honorar, sein Kollege muss haften

Beim Bau des Stadtforums Bad Saulgau ereignete sich ein handfester Architektenskandal. (Foto: Michael Hescheler )

Beim Bau des um die Jahrtausendwende erbauten Stadtforums in Bad Saulgau hatte der beauftragte Architekt die Abschlagszahlungen für sein Honorar großzügig abgerechnet, das Stadtbauamt und die Kämmerei hatten den Abrechnungen bei der Prüfung ihr Vertrauen geschenkt. Bei der Schlussabrechnung gab es ein böses Erwachen. 430.000 Euro musste der Architekt zurückzahlen. Der dafür verantwortliche Planer war zwischenzeitlich wegen riskanter Finanzgeschäfte insolvent. Bezahlen musste deshalb nicht der Verantwortliche, sondern ein Architekt aus Ravensburg.

Die beiden Architekten hatten das Projekt zwar als Arbeitsgemeinschaft begonnen, nach kurzer Zeit verabschiedete sich der Ravensburger Architekt jedoch und überließ seinem Kollegen das Feld. Mit den überhöhten Abschlagszahlungen hatte er nichts zu tun.

Zum Verhängnis wurde ihm aber seine Unterschrift unter dem Architektenvertrag, um deren Löschung er sich nach seinem Rückzug nicht gekümmert hatte. Damit musste er für den Schaden haften: Nach einem Vergleich zahlte er 150.000 Euro an die Württembergische Gemeindeversicherung.

Doppelte Suspendierung: Polizeichefs verlieren ihre Jobs

Zwei frühere Sigmaringer Polizeichefs wurden von ihren Aufgaben entbunden. (Foto: Christoph Wartenberg )

Gleich zwei Leiter der früheren Polizeidirektion Sigmaringen sind von ihren Ämtern suspendiert worden. Dietmar Joachim wurde 1997 von seinen Aufgaben entbunden, weil er nach einem Mord einen Einsatzort verlassen hatte, um zu einem Privattermin zu eilen.

Im Juni 1997 hatte ein 44–jähriger Lehrer seine Ex–Frau in deren Haus in Sigmaringen am Riedbaum erschossen. Eines der beiden Kinder hatte den Notruf abgesetzt, woraufhin sich ein größerer Polizeieinsatz entwickelte, weil sich der mutmaßliche Mörder über mehrere Stunden im Haus seiner geschiedenen Frau verbarrikadierte. Erst Stunden später stürmte die Polizei die Wohnung und nahm den Mann fest. Der Polizeidirektor war zwischenzeitlich mit dem Dienstwagen nach Pfullendorf geeilt, wo sei Lions Club eine Sitzung abhielt.

Er ist nicht mehr tragbar Landespolizeipräsident Erwin Hetger

Landespolizeipräsident Erwin Hetger entfernte den Sigmaringer Polizeichef daraufhin aus dem Amt, „weil er ihn für nicht mehr tragbar hielt“.

Im Jahr 2005 verlor der Polizeichef Roland Marxer seinen Posten, weil er sich während eines Urlaubs von Kindern belästigt fühlte und diese mit einem Gürtel schlug. Im Schwarzwald übernachtete er mit seinem Wohnmobil in der Nähe eines Spielplatzes. Dabei griff er die Kinder an. Ein Kind soll dabei verletzt worden sein.

Ein Gericht verurteile Marxer wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen, weshalb er als vorbestraft galt. Das Innenministerium zog deshalb die Reißleine und versetzte den Mann an eine andere Dienststelle.

Wie sich ein früherer Polizist erinnert, soll Marxer später zeitnah seinen Ruhestand angetreten haben. Der einstige Polizeichef starb im vergangenen Jahr 71–jährig auf Madeira.

Fernsehkoch erleidet in Bad Saulgau Schiffbruch

Aus den großspurigen Hotelplänen des Fernsehkochs Max Inzinger für Bad Saulgau wurde nichts. (Foto: dpa )

Jähes Ende eines Edel–Hotel–Projekts: Der Fernsehkoch Max Inzinger wollte Anfang der 1990er–Jahre in Bad Saulgau auf dem wohl schönsten Bauplatz der Stadt mit Blick zum Kloster Sießen — dort steht inzwischen die Fachklinik Höchsten — ein Hotel mit Wellnessbereich für Reiche und Prominente bauen. Bekannt war Inzinger seit den 1970er–Jahren als Fernsehkoch in der ZDF–Sendung „Die Drehscheibe“.

Reden konnte er Ein Gemeinderat über den früheren Fernsehkoch

Ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hatte sich sein Satz „Ich habe da schon mal was vorbereitet“, mit dem er alle seine Sendungen einleitete. Sein Projekt für Saulgau präsentierte er im Gemeinderat und mit großem Pomp in einem Pavillon beim Thermalbad. „Reden konnte er“, erinnert sich ein Stadtrat an die Aufbruchstimmung in der damals noch jungen Kur– und Bäderstadt.

Doch die endete jäh. Inzinger ging mit seiner Beraterfirma in die Insolvenz, wurde später wegen Konkursverschleppung auf Bewährung verurteilt und setzte sich nach weiteren Betrugsvorwürfen und Ermittlungen nach Südafrika ab. Dort starb er 2021.

Amtsleiter betrügt das Landratsamt und wird auf einen Wunsch entlassen

Ein früherer leitender Beamter des Landratsamts hat sich auf Kosten des Steuerzahlers bereichert. Nach seiner Verurteilung quittierte er den Dienst freiwillig. (Foto: Victor S. Brigola )

Ein ehemaliger Amtsleiter des Landratsamts Sigmaringen ist im Jahr 2016 auf eigenen Wunsch aus dem Dienst entlassen worden. Zuvor hatte ihn das Amtsgericht wegen Untreue und Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten und einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro verurteilt.

Der Verurteilte hat in 18 Fällen private Einkäufe über die Kreiskasse abgerechnet. Über einen Elektrohandel bestellte der Amtsleiter Geräte wie eine Säge, einen Beamer oder ein Navi. Die Gegenstände gingen in den Besitz des Beamten über, obwohl die Kreiskasse die Rechnungen bezahlte.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der Mitarbeiter den Landkreis um einen niedrigen, vierstelligen Betrag betrogen. All diese Betrügereien betreffen den Tatbestand der Untreue.

In einem weiteren Fall ist der Beamte wegen Urkundenfälschung verurteilt worden, da er die Rechnung einer privaten Autoreparatur manipulierte und das Landratsamt als Empfänger angab.