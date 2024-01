Annegret Brielmann steht in Sigmaringendorf in dem Haus, das sie vor knapp drei Jahren gekauft hat, und in das sie wohl nie einziehen wird. Ihr bisheriges Zuhause war zu groß geworden. Deshalb suchte sie in der Nähe ihrer Schwester nach einem Ersatz und wurde bei einem Bekannten fündig, der sein Haus verkaufen wollte.

Innerhalb weniger Tage einigen sich die beiden. Die 70 Jahre alte pensionierte Lehrerin denkt, das richtige Haus fürs Alter gefunden zu haben. Falls nötig, könnte in die Wohnung im oberen Stock eine Pflegerin einziehen.

Besitzerin bereut ihre schnelle Entscheidung

Weil sich die beiden Parteien gut kennen, geht das Grundstücksgeschäft im Februar 2021 innerhalb weniger Tage über die Bühne. Da der Frau das Haus gefiel und es nach Angaben des Verkäufers weitere ernsthafte Interessenten gegeben haben soll, sollte sich die Frau schnell entscheiden.

Er gehe morgen zur Bank, entweder sie nehme das Haus bis dahin oder er erteile einem anderen Interessenten den Zuschlag, soll der Verkäufer zu Brielmann gesagt haben.

Aus Sicht der Käuferin der Knackpunkt: Auf ihre Frage, ob es Mängel gebe oder an dem Haus etwas repariert werden müsse, habe der Verkäufer aus Sicht der 70-Jährigen gelogen. „Alles ist in bester Ordnung, wir haben das Haus fachmännisch hergerichtet“, soll er ihr gesagt haben.

Dämmerung zwei Monate später

Das Haus ist bewohnt, als es Annegret Brielmann besichtigt. Zwei Monate später dämmert es in ihr. Ihr wird klar, dass der Hauskauf einer der größten Fehler ihres Lebens ist. „Als die Möbel draußen waren, sind die Mängel zum Vorschein gekommen. Wenn ich das vorher gesehen hätte, hätte ich das Haus niemals gekauft“, sagt sie.

Die Elektroinstallation sei vom Verkäufer in Eigenregie ausgeführt worden, weshalb laut Brielmann in vielen Räumen Sicherheitsmängel bestehen. Der Keller sei unter Wasser gestanden, als die Käuferin das Haus übernommen habe. Sie lässt den Strom abschalten, weil sie Angst hat, dass ein Feuer ausbrechen könnte.

Das Haus steht leer. Annegeret Brielmann kommt regelmäßig zum Lüften vorbei, wohnt aber weiter in Sigmaringendorf in ihrem zu großen Haus.

Stellen Sie sich darauf ein, dass der Prozess länger dauern wird. Die Richterin

Im Heizraum ist in der Wand ein Loch, das vermutlich aus der Zeit stammt, als die alte Ölheizung ausgetauscht wurde. Außerdem sei die Terrassentür kaputt gewesen und im Schlafzimmer habe der Boden Löcher, wo zuvor das Bett gestanden habe.

Eine Güteverhandlung vor dem Landgericht Hechingen endet im vergangenen Sommer ohne Ergebnis. Der Verkäufer habe alle Vorwürfe abgestritten, wollte den damaligen Kaufpreis in Höhe von einer halben Million Euro um 50.000 Euro reduzieren. Ein Angebot, auf das Annegret Brielmann nicht eingeht.

Die unglückliche Hausbesitzerin geht aufs Ganze

Deshalb geht sie nun aufs Ganze und möchte, dass das Immobiliengeschäft rückgängig gemacht wird. Eine Zivilkammer des Landgerichts Hechingen hat sich in dieser Woche mit der Angelegenheit befasst. Vor Gericht sagen Brielmanns Schwester, die bei der Besichtigung des Hauses dabei war, und der Immobilien-Makler aus.

Sie machen unterschiedliche Angaben zu dem Hergang der Besichtigung. Während die Schwester berichtet, dass Brielmann, um einem anderen Interessenten zuvorzukommen, sofort dem Kauf zustimmen musste, sagt der Makler, dass die Entscheidung, wer das Haus kaufen wird, erst zwei Tage später gefallen sei. Dazu zeigt er entsprechende Dokumente.

Das sagt die Gegenseite

Sascha Keck, Anwalt der Verkäufer, gibt gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ an, dass es laut seinen Mandanten an dem Haus keine größeren Mängel gegeben habe. Nur Kleinigkeiten, wie das Austauschen von Scharnieren und Leisten, sowie das Herrichten der Terrassentür hätten gemacht werden müssen.

Die Richterin gibt zum Abschluss des Prozesstags, der wohl nicht der letzte bleiben wird, eine ernüchternde Aussicht: „Ich glaube nicht, dass sich die Parteien mit dem Urteil der ersten Instanz zufriedengeben werden. Stellen Sie sich darauf ein, dass der Prozess länger dauern wird.“

Sie schlägt vor, das Haus zu verkaufen und anschließend wieder zusammenzukommen. Doch dabei wird Brielmann wohl viel Geld verlieren.

Düstere Aussichten

Zwischenzeitlich drehte sich der Immobilienmarkt um 180 Grad. Wegen steigender Zinsen sinkt die Nachfrage und damit sind mehr Immobilien auf dem Markt, was wiederum auf die Preise drückt. Aus diesem Grund und wegen der Mängel entpuppen sich die knapp 600.000 Euro, die die Käuferin für das Haus inklusive der Nebenkosten auf den Tisch legte, als Mondpreis.

Von ihr beauftragte Gutachter schätzen, dass die Beseitigung der Mängel zwischen 150.000 und 200.000 Euro kosten würde. Annegret Brielmann hat mehrfach vergeblich versucht, das Haus zu verkaufen. Weniger als die Hälfte des damaligen Kaufpreises sind aktuell auf dem Markt zu erzielen.

Die frühere Lehrerin hat einen Kredit aufgenommen, den sie jeden Monat bedienen muss. Schlechte Vorzeichen für die Hausbesitzerin, die keine mehr sein möchte.