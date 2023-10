Der Fünfzigste wird weiter gefeiert

Mit der baden-württembergischen Kreisreform 1973 hat der Landkreis Sigmaringen einen neuen Zuschnitt und ein ganz neues Gesicht bekommen. 50 Jahre später haben sich seine 25 Kommunen ihre Eigenständigkeit und ihre Besonderheiten bewahrt, sind gleichzeitig aber zu einer Einheit zusammengewachsen. Auch deshalb feiert das Sigmaringer Landratsamt in diesem Jahr ausgiebig den runden Geburtstag. Wenngleich das ausführliche Jubiläumsprogramm allmählich zu Ende geht, sind in diesem Jahr noch einige interessante Veranstaltungen geboten.

Die CDU-Kreistagsfraktion feiert ihr 50-jähriges Bestehen am Montag, 30. Oktober, mit einem Festakt. Dieser beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamts, Leopoldstraße 4 in Sigmaringen. Eingeladen sind alle kommunalpolitisch interessierten Bürgerinnen und Bürger. Die CDU-Fraktion freut sich, dass Nicole Razavi, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen des Landes Baden-Württemberg, als Festrednerin zugesagt hat. Sie spricht zum Thema „Starke Heimat ‐ gute Zukunft: Planen und bauen für Land und Leute“. Abgerundet wird das Programm durch einen Festvortrag von Kreisarchivar Edwin Ernst Weber mit dem Titel „Die Kreisreform von 1973 und der neue Landkreis Sigmaringen“. Um besser planen zu können, bitten die Veranstalter bis Montag, 23. Oktober, um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 07571/12345 oder per Mail an [email protected].

In der Alten Kirche in Mengen-Rulfingen treten Dorle Ferber (Vocal, Violine), Kolja Legde (Kontrabass) und Andieh Merk (Sax, Flöte, Percussion) am Samstag, 4. November, als das Wilde Welten Trio auf. Ab 20 Uhr präsentieren die Musikerin und die beiden Musiker ein außergewöhnliches Programm, das Ferbers Trio eigens für den Kulturschwerpunkt zum Kreisjubiläum zusammengestellt hat. Dabei bringt Dorle Ferber eigene Songs mit jenen zusammen, die sie in den vergangenen 50 Jahren besonders geprägt haben. Eintrittskarten für das Konzert in der Alten Kirche kosten 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) und sind erhältlich im Vorverkauf über die Internetseite www.alte-kirche.info.

Der Landkreis Sigmaringen und das Kreiskulturforum laden anlässlich des 50-jährigen Kreisjubiläums zur Neuauflage der Veranstaltung „Der Landkreis Sigmaringen im Film“ ein. Bereits bei der Premiere im September war das Interesse an den gezeigten Beiträgen riesengroß. So groß, dass die Veranstaltung am Samstag, 4. November, um 19 Uhr im Foyer des Landratsamts wiederholt wird. Drei aus dem Kreisgebiet stammende und mittlerweile überregional erfolgreiche Filmschaffende und eine Künstlerin waren vor dem Hintergrund des Kreisjubiläums mit filmischen Porträts ihres Heimatkreises beauftragt worden. Der Eintritt ist frei, Spenden für das Kreiskulturforum sind willkommen. Anmeldungen sind möglich bis Donnerstag, 2. November, unter der Telefonnummer 07571/1021141 und per Mail an [email protected].

Die Ausstellung „Kreis-Bilder: Der Landkreis Sigmaringen im Blick der Kunst“ wird am Sonntag, 12. November, um 11 Uhr in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch eröffnet. Anschließend sind die bildnerischen Ansichten des Landkreises von sieben Kulturschaffenden aus dem Landkreis bis zum 14. März 2024 zu sehen ‐ jeweils freitags bis sonntags sowie feiertags von 14 bis 17 Uhr.