Der frühere Erste Beigeordnete und Geschäftsführer der Stadtwerke Sigmaringen, Bernt Aßfalg, ist tot. Er starb am Dienstag im engsten Familienkreise mit 61 Jahren. Vor etwa zehn Jahren hatte er die Diagnose Parkinson bekommen und später auch öffentlich gemacht, bevor er sich 2020 beruflich zurückzog.

19 Jahre lang war er der zweite Mann im Rathaus gewesen, immer mit dem Ziel, das Beste für die Stadt zu erreichen — „ein Herzensanliegen“, sagt seine Frau Ingrid im Gespräch mit der SZ: „Er war ein korrekter Beamter und ein korrekter Beigeordneter.“

Von Bingen nach Sigmaringen

Aßfalg wechselte im Februar vor 30 Jahren zur Stadt Sigmaringen als Kämmerer und kaufmännischer Leiter der Stadtwerke. Zuvor hatte er in Bingen, wo er bis zu seinem Tod gelebt hat, als Kämmerer gearbeitet. 2001 wurde er in Sigmaringen zum Ersten Beigeordneten ernannt, was er bis zu seinem beruflichen Rückzug auch geblieben ist.

Er war der Erste, der diesen Posten hauptamtlich bekleidet hat. „Bemerkenswert war sicherlich, dass er die Ämter des Kämmerers, des Ersten Beigeordneten und des Werkleiters der Stadtwerke in Personalunion ausführte“, so Bürgermeister Marcus Ehm.

Den Respekt der Mitarbeiter erarbeitet

Er spricht von Aßfalgs „unbändiger Tatkraft, seinem umfangreichen Fachwissen und seiner besonnen Art“, durch die er sich im Rathaus „30 Jahre lang den tiefsten Respekt seiner Mitarbeiter und Kollegen erarbeitet“ habe.

Weiter sagt er: „Als Mensch bewies er großen Sportsgeist und Durchhaltevermögen — so habe ich ihn kennengelernt, während meiner Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst im Sigmaringer Rathaus 1993. Dieser Eindruck blieb auch bestehen, als ich 2018 Bürgermeister wurde.“

Er war das Lexikon der Verwaltung. Gemeinderat Elmar Belthle

Ehms Bild von Aßfalg bestätigt auch Elmar Belthle, der ihn während seiner gesamten Laufbahn im Rathaus als Gemeinderat begleitet hat. „Er war das Lexikon der Verwaltung“, sagt er über Aßfalg. Schon von Beginn an habe er gezeigt, dass er sein Metier beherrscht. Belthle beschreibt ihn als einen Menschen, der viel bewegt hat, als fleißig, als Spezialisten mit Weitblick und als „Großen seiner Zunft“. „Er hat ein Stück Stadtgeschichte mitgeschrieben“, sagt er.

Spezielles Ritual beim Abendessen

Doch es gab auch den Familienmenschen Bernt Aßfalg. Bis zum Schluss habe er die Zeit mit den drei Kindern und den vier Enkeln sehr genossen, sagt seine Frau Ingrid Aßfalg. Er sei selten aus der Haut gefahren, habe den Kindern immer zugehört. „Er war mit ihnen sehr geduldig“, sagt Ingrid Aßfalg.

Nur in einer Situation habe er dann doch Ruhe gewollt: Wenn er beim Abendessen die „Schwäbische Zeitung“ gelesen hat, fügt sie schmunzelnd an. Dieses Ritual habe er auch nach seiner beruflichen Laufbahn beibehalten.

Private Hobbies: Rock’n’Roll und FC Bayern München

Sein strukturiertes Wesen habe er sowohl bei der Arbeit gezeigt als auch zu Hause, genauso sein „unglaubliches Gedächtnis“, sagt seine Frau. Doch der Mann, der in der Öffentlichkeit stets zurückhaltend aufgetreten ist, hatte im Privaten manche Facette, die man nicht erwarten würde: So habe er gerne Classic Rock gehört wie Aerosmith oder Guns’n’Roses.

Zwei weitere Hobbies: der Fußballverein FC Bayern München und die Formel 1. Aber Bernt Aßfalg sei auch mit Vorliebe in der Natur gewesen, erzählt seine Frau: „Wir sind gerne gewandert.“

Bis zum Schluss habe er gekämpft und die Hoffnung nie verloren, sagt Ingrid Aßfalg. Sie zeigt sich dankbar für die Unterstützung, die die Familie während der Krankheit ihres Mannes erhalten hat: „Wir haben einen tollen Freundeskreis, der uns zur Seite gestanden hat.“

Die Trauerfeier findet am 15. September um 14 Uhr auf dem Friedhof in Bingen statt.