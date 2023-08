Sigmaringen

Der erste französische Wein fließt schon

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Der Wein wird in diesem Jahr ausgeschenkt, die ersten nehmen das Angebot schon in Anspruch. (Foto: Mareike Keiper )

Das Wetter hatte Organisator Jonathan Schuler am meisten Sorgen gemacht, doch es sieht gut aus: Bei strahlendem Sonnenschein hat der Französische Markt am Freitagvormittag auf dem Marktplatz in Sigmaringen begonnen. Die ersten Gäste flanierten schon zwischen Nougat, Lavendelkissen, Tischdecken, Wein und Flammkuchen.

Veröffentlicht: 18.08.2023, 13:47 Von: Mareike Keiper