Vor 50 Jahren kämpfte der evangelische Stadtpfarrer Manfred Stohrer den in die Annalen der Stadt eingegangen „Baumkrieg“, wobei dieses martialische Wort in die Irre führt. Ihm ging es um die Menschlichkeit in der Stadt, die er am Leben von zwei Ahornbäumen in der Karlstraße festmachte. Mit Worten versuchte der Pazifist die Obrigkeit zu überzeugen und wusste eine Bürgerinitiative mit mehr als 1000 Unterstützern hinter sich.

Eher lassen wir uns die Füße absägen, als dass wir das Fällen dieser beiden Bäume zulassen. Früherer Stadtpfarrer Manfred Stohrer

Am Jahrestag starten ehemalige Schüler Stohrers eine Unterschriftenaktion. Ihnen geht es darum, an die Verdienste des Theologen durch die Umbenennung einer wichtigen Straße in Pfarrer-Manfred-Stohrer-Straße zu erinnern. „Vielleicht haben wir mehr Erfolg, als die Leute, die 1973 gegen die sinnlose Aktion unterschrieben haben“, sagt Hans-Peter Winterhalder, einer der Initiatoren, vor 50 Jahren Abiturient am Sigmaringer Gymnasium und heute Umweltaktivist.

Der Vikar an seiner Seite

„Eher lassen wir uns die Füße absägen, als dass wir das Fällen dieser beiden Bäume zulassen.“ Dieses Zitat wird dem evangelischen Stadtpfarrer Manfred Stohrer zugeschrieben. Zusammen mit seinem Vikar Johann-Henrich Krommacher stellte sich der streitbare Pfarrer am 18. Oktober 1973 einem Trupp von Arbeitern des Straßenbauamts in den Weg, indem er in den Graben kletterte, der gegraben wurde, um die Bäume zu entwurzeln.

Nach einem Gemeinderatsbeschluss sollten die beiden Ahornbäume fallen, die einer neuen Verkehrsführung am damaligen Liehner-Eck im Wege standen. Heute befindet sich an dieser Stelle das von der GSW errichtete Geschäftshaus am Leopoldplatz 1.

Unsere Zeitung ergreift Partei

Die „Schwäbische Zeitung“ stellte sich eindeutig auf die Seite Stohrers und seiner Anhängerschaft, was an der Berichterstattung insgesamt und einem Aufruf, einen offenen Brief zu unterschreiben, deutlich wurde. Auf der Sigmaringer Lokalseite war ein Coupon ausgedruckt, den die Leser ausschneiden, unterschreiben und in der Redaktion abgeben sollten. Eine aus heutiger Sicht problematische Einflussnahme.

Tagelang quillte die Zeitung mit Leserbriefen über. Wie aus einem späteren Artikel hervorgeht, solidarisierten sich 1129 Sigmaringer mit dem Stohrer-Lager.

Der Gemeinderat keilt zurück

In einer Sondersitzung arbeiteten sich Gemeinderäte an der „Schwäbischen Zeitung“ ab: CDU-Wortführerin Luise Leininger teilte in doppelter Hinsicht aus. In Richtung Lokalredakteur Braune: „Eine unschöne Sache in unserer schönen Stadt.“ In Richtung Pfarrer Stohrer: „Ein zweites Mal wird er so ein Ding nicht drehen.“

Der Pfarrer Manfred Stohrer (rechts) im Gespräch mit Bürgermeister Rudolf Kuhn. (Foto: Foto/Archiv: Frick, Bantle )

Der damalige Bürgermeister Rudolf Kuhn schien sich eher auf die Seite des Pfarrers zu stellen, lassen zumindest seine damaligen Aussagen durchblicken. Kuhn am 18. Oktober wörtlich: „Meine Situation hat sich verschlechtert, weil ich einen Gemeinderatsbeschluss gegen mich habe.“

Das Rathaus musste den Beschluss des hohen Hauses, das die neue Verkehrsführung mit klarer Mehrheit (14:3 Stimmen) befürwortete, umsetzen. Zehn Arbeiter des Straßenbauamts rückten laut unserem Archiv mit drei Motorsägen, einem Lastwagen und einer Drehleiter an.

Die Skepsis des Pfarrers bestätigt sich

Die Vertreter einer Bürgerinitiative stellten sich ‐ angeführt von Pfarrer Stohrer ‐ den Arbeitern in den Weg. Stohrer und seinen Mitstreitern ging es einerseits um die beiden Bäume, aber andererseits um viel mehr. Um die Menschlichkeit in Sigmaringen und gegen die Behördenwillkür von oben.

Als der Trupp des Straßenbauamts unverrichteter Dinge abzog, erzielte Pfarrer Stohrer zwar einen Teilerfolg, blieb aber trotzdem skeptisch. „Ich nehme an, sie streuen hier Gift in der Nacht.“

Zweite Fällaktion ist erfolgreich

Eine gute Woche später meldete die Zeitung: Die Ahornbäume sind gefällt. In seinem damaligen Artikel ließ sich Lokalredakteur Braune auf Mätzchen mit dem Leiter des Straßenbauamts ein. Der forderte gegenüber dem Redaktionsleiter, die Veröffentlichung eines Bildes, das ihn mit zwei Keilen der Ahornbäume zeigte, zu unterlassen. Der Redakteur diffamierte den Beamten mit den Worten: Er erwecke den Eindruck, dass er nicht mehr wisse, was er sage. Unter das Bild stand voller Ironie und Häme: Oberbaurat Wilfried Drehers „Jagdtrophäe“.

Drei Jahre nach dem „Baumkrieg“ starb Stohrer im Alter von 58 Jahren. Die Erinnerung an den streitbaren Theologen soll mit der Umbenennung einer Straße wachgehalten werden.

Unterschriftenlisten können bei Alfred Frei, [email protected], oder Hans-Peter Winterhalder, [email protected], abgerufen werden und liegen auch zur Abholung im evangelischen Pfarramt in der Karlstraße 24 aus.

Am Donnerstag, 9. November, findet im evangelischen Gemeindehaus in der Karlstraße 24 um 16 Uhr eine Veranstaltung zur Erinnerung an Pfarrer Stohrer statt: „Mit der Waffe des Geistes ‐ Erinnerung an Pfarrer Manfred Stohrer“. Referent ist Gerd Bantle, früherer Redaktionsleiter der „Schwäbischen Zeitung“ in Sigmaringen.