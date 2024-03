Der Bahnhof wird weiter verschönert: Neben dem Hotel baut Investor Andreas Marquardt nun den Mittelteil des historischen Gebäudes um. Der Fahrkartenverkauf wird in einen abgeschlossenen Raum beim Ausgang zum Gleis 1 umziehen. „Das wird eines der schönsten Reisezentren Süddeutschlands“, sagt der Eigentümer.

Weit fortgeschritten ist der Rohbau, den Innenausbau wird die Deutsche Bahn in Eigenregie übernehmen. Für den Teil des Bahnhofs, in dem bislang ein Kiosk und der Fahrkartenverkauf untergebracht sind, gibt es ebenfalls Pläne.

Neues Reisezentrum sichert die Zukunft

Momentan sieht es in der Empfangshalle noch nach Rohbau aus, doch das wird sich in den nächsten Wochen ändern. Wo die bisherige Wand geöffnet wurde, befindet sich künftig der Eingang ins Reisezentrum. Allein schon durch den Umbau wertet die Bahn den bisherigen Fahrkartenverkauf auf, denn der Schalter im Nebenraum wirkt aktuell etwas verloren, weil der Kiosk seit längerer Zeit leersteht. Durch einen langfristigen Mietvertrag ist die persönliche Beratung in Sigmaringen fürs Erste gesichert.

Wir sind auf der Zielgeraden. Andreas Marquardt

Laut eines Bahnsprechers bleiben die Öffnungszeiten künftig die gleichen. Von Montag bis Samstag von 8.50 bis 12.30 Uhr und 13.45 bis 17.30 Uhr. Am Wochenende und an Feiertagen bleibt das Reisezentrum geschlossen. Auch wenn man es sich derzeit schwer vorstellen kann, die Eröffnung ist noch im ersten Halbjahr geplant.

So sieht es im Hotel aus

Nebenan sind die Bauarbeiten deutlich weiter. „Wir sind auf der Zielgeraden“, sagt Andreas Marquardt über den Hotelbau. Innen ist der Umbau weitgehend abgeschlossen. Nachdem außen an der Fassade die Sandsteinsanierung erledigt ist, wird dieser Tage das Gerüst am Ostflügel entfernt. Danach kann das Vordach montiert werden. „Es ähnelt dem des Verwaltungsgerichts“, sagt der Investor.

Momentan werden die Küche und der Frühstücksraum eingerichtet. Sobald das Personal an Bord ist, wird Marquardt die Abläufe durchspielen. In den zwölf Zimmern des im Boutiquestil eingerichteten Hotels können bis zu 22 Gäste untergebracht werden. Das Hotel hätte schon vor längerer Zeit eröffnet werden sollen, doch Marquardt legte immer wieder eine Schippe drauf, weswegen sich die Arbeiten in die Länge zogen. Im Jahr 2019 kaufte Andreas Marquardt den Sigmaringer Bahnhof.

Über die Eingangshalle des Sigmaringer Bahnhofs gelangen die Fahrgäste künftig ins Reisezentrum. (Foto: Julia Brunner )

Derzeit rechnet er damit, dass das Hotel im Laufe des April in Betrieb gehen kann.

Investor hat weitere Pläne

Der Umbau des Bahnhofs wird danach fortgesetzt. Sobald die Bahn das neue Reisezentrum bezogen hat, sind der bestehende Fahrkartenverkauf und der Kiosk an der Reihe. Im vorderen Teil zur Eingangshalle hin möchte Marquardt wieder einen Kiosk einrichten - allerdings auf Selbstbedienungsbasis in Automatenform.

Im rückwärtigen Bereich sind ein Radverleih samt Souvenirshop geplant. Somit wäre der gesamte Bahnhof wiederbelebt, denn der westliche Flügel wird nach wie vor von der Bahn genutzt.