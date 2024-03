Der Sprecher des AfD-Kreisverbandes, Nicolas Gregg, hat am Wochenende seinen Rücktritt erklärt. Das bestätigte er auf Anfrage von Schwäbische.de. Der Rücktritt habe rein persönliche Gründe, sagt der 40 Jahre alte Krauchenwieser. Er wolle Mitglied der AfD bleiben und seinen Posten als Bundesdelegierter des Kreisverbandes behalten.

An anderer Stelle ist auch Schluss

Gregg ist zusammen mit einem Parteikollegen Mitglied des Kreistags. Nach Ablauf der Amtsperiode im Sommer werde er aus dem Kreistag ausscheiden und sich bei der Kommunalwahl am 9. Juni nicht mehr aufstellen lassen.

Durch einen neuen Job als Außendienstmitarbeiter sei er viel unterwegs und könne deshalb nicht mehr an den Sitzungen teilnehmen, die in der Regel tagsüber angesetzt werden.

Ob sich die AfD erneut für den Kreistag bewerben wird, lässt Gregg offen und verweist auf den Kreisvorstand, der dazu eine Aussage treffen müsse. Eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion läuft.

Nun sind die Stellvertreter am Zug

Gewählte Stellvertreter Greggs sind laut der Homepage der AfD Helge Fiebig und Uwe Weber. „Ich gehe davon aus, dass sie eine Sitzung einberufen und das weitere Vorgehen besprechen werden.“

Den Zeitpunkt seines Rücktritts wenige Monate vor der Europa- und Kommunalwahl hält er nicht für ungünstig, da „ein starkes Team die Arbeit übernehmen könne“. Er selbst werde der AfD im Kreis Sigmaringen weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Wenn ich Bedenken hätte, dass es in eine Richtung geht, die ich nicht unterstreichen würde, wäre ich schon lange ausgetreten. Nicolas Gregg

Gregg trat für die AfD bei den vergangenen Landtags- und Bundestagswahlen als Kandidat an und verpasste den Einzug jeweils. Eine Radikalisierung der AfD in die rechtsextreme Richtung will Gregg nicht erkennen. „Wenn ich Bedenken hätte, dass es in eine Richtung geht, die ich nicht unterstreichen würde, wäre ich schon lange ausgetreten.“