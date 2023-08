Wer interessiert sich in Sigmaringen schon noch für den alten Leopold? Zwar sitzt der Ex–Fürst (1835 bis 1905) noch stolz auf seinem Pferd, doch unbemerkt nagt offenbar der Zahn der Zeit an ihm. Zumindest leidet er ganz offensichtlich an einer schweren Augenkrankheit.

Ein großes Thema ist das in Sigmaringen gleichwohl nicht, doch glücklicherweise gibt es Touristen, die die historischen Sehenswürdigkeiten der Stadt genauer unter die Lupe nehmen. So wie Matthias Görig aus Hamburg, der uns mit einem Augenzwinkern schreibt: „Ich weiß auch nicht, womit der Leopold diese Missachtung der Sigmaringer verdient hat.“

Vielleicht sogar Wespen?

Ob an der Statue etwas abgeplatzt ist, ob sich hier jemand mit dem alten Hohenzoller einen Scherz erlaubt hat oder ob hier einfach nur Wespen am adeligen Auge Gefallen gefunden haben: Man erkennt es nicht genau. Görig kann nur konstatieren: „Wespen ein– und ausfliegen sah ich keine.“

Stadt hat bestimmt eine Idee

Das Reiterdenkmal gehört der Stadt Sigmaringen. Vielleicht setzt sie sich ja zum Ziel, den Fast–König von Spanien in den kommenden Tagen von seinem Augenleiden zu befreien — nicht, dass es noch chronisch wird.