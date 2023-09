Sogenannte Balkonkraftwerke werden auch in Sigmaringen immer beliebter. Bis zu zwei Solarmodule dürfen Verbraucher über eine Hausstromsteckdose ans eigene Leitungsnetz anschließen. Etwa 50 Balkonkraftwerke sind in Sigmaringen bislang angemeldet. Tendenz steigend.

Voraussichtlich ab Oktober gehen die Stadtwerke zusammen mit einem Vertriebspartner mit einem eigenen Angebot an den Markt. „Wir spüren das steigende Interesse“, sagt Prokurist und Vertriebsleiter Manfred Henselmann.

Kunden melden sich immer häufiger

Regelmäßig gehen beim Sigmaringer Energielieferanten Kundenfragen ein, die sich überwiegend auf den technischen Hintergrund beziehen. Grundsätzlich rät Henselmann zu zweierlei: Gegenüber Lockvogelangeboten sollten Kunden vorsichtig sein und im Zweifel mehr Geld investieren, um ein nach dem VDE-Standard produziertes Produkt zu bekommen.

Die 50 oder 100 Euro sind gut investiert. Manfred Henselmann

Zweitens empfehlen die Stadtwerke vor allem in älteren Gebäuden, den Anschluss sicherheitshalber von einem Elektro-Fachbetrieb überprüfen zu lassen. „Die 50 oder 100 Euro sind gut investiert“, so der Vertriebsleiter.

Als einen namhaften Anbieter erachten die Stadtwerke ihren Vertriebspartner Priwatt, weil die Firma schon von etlichen Versorgern empfohlen wird und nach Ansicht der Stadtwerke über dessen Internetseite die zentralen Kundenfragen klar und einfach beantwortet werden.

Gartenhäuser, Garagendächer, Fassaden eigenen sich ebenso

Der zwischenzeitlich geläufige Name Balkonkraftwerke ist aus Sicht der Stadtwerke nicht ganz treffend, denn die Module werden häufig auf Gartenhäusern, auf Garagen, an Fassaden oder an Vordächern angebracht. Aktuell dürfen die Mini-Kraftwerke eine Einspeiseleistung von 600 Watt nicht überschreiten, die Bundesregierung will die Obergrenze für Mini-Solaranlagen aber in Kürze auf 800 Watt erhöhen. Am Markt werden aktuell Produkte angeboten, die beide Leitungsstufen abdecken.

Städte wie Heidelberg unterstützen den Kauf eines Balkonkraftwerks bis zu einer Obergrenze mit der Hälfte der Anschaffungskosten. In ihr Förderprogramm nehmen die Stadtwerke die Mini-Kraftwerke aus derzeitiger Sicht nicht auf. Das Programm beschränkt sich auf energieeffiziente Elektrogeräte, E-Bikes- E-Lastenräder oder PV-Batteriespeicher.

Lohnt sich ein Balkonkraftwerk überhaupt? Einschlägige Portale im Internet gehen davon aus, dass mit den erlaubten zwei Modulen maximal ein Fünftel des jährlichen Stromverbrauchs selbst erzeugt werden kann. Nach dieser Logik amortisieren sich die Anschaffungskosten in vielen Fällen circa nach fünf Jahren. Im Detail hängt dies jedoch vom Stromtarif des Kunden und den Anschaffungskosten ab.

Exkurs zur aktuellen Nachfrage nach größeren Photovoltaik-Anlagen

Nach Angaben von Stadtwerke-Chef Manfred Henselmann hat sich die überhitze Nachfrage des vergangenen Jahres zwischenzeitlich etwa beruhigt, weshalb sich in der Folge auch die Lieferzeiten reduzieren.

„Liefern können wir sofort, aber mit der Montage müssen sich unsere Kunden immer noch gedulden“, sagt der Obermeister der Elektro-Innung im Kreis Sigmaringen, Klaus Strobel.

Der Inhaber eines Elektrobetriebs in Ostrach ist für das aktuelle Jahr mit Aufträgen ausgebucht. Sein Eindruck ist, dass es anderen Betrieben ähnlich ergeht. Wer sich jetzt für eine PV-Anlage entscheidet, könne im Frühjahr mit der Montage rechnen. „Die Nachfrage ist ungebrochen hoch“, sagt Strobel. Sie übersteige die Kapazitäten vieler heimischer Betriebe bei Weitem.