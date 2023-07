Freunde von Essen und Jazz kommen dieses Wochenende auf jeden Fall auf ihre Kosten und sollten Abstecher nach Bad Saulgau beziehungsweise Meßkirch machen. Es ist aber noch mehr los im Kreis.

Sigmaringer Schwimmfest

Wann: Samstag, 29. Juli, ab 10 Uhr

Wo: Donaubad Sigmaringen

Eintritt: klassischer Freibadeintritt, Teilnahme kostenfrei

Das Sigmaringer Schwimmfest lädt zum Mitmachen ein. Nachdem die Veranstaltung weit über die Kreisgrenzen hinaus Zuspruch erfährt, freuen sich die DLRG Sigmaringen, der TSV Laiz und der TV Mengen nicht nur über den Wettstreit ihrer Vereinsschwimmer, sondern über die Teilnahme aller Wasserratten.

Die Anmeldung kann bis zum 28. Juli im Donaubad, online oder per Mail an [email protected] erfolgen.

Um 10 Uhr beginnen die Läufe wie immer mit dem Eltern-Kind-Schwimmen. Danach streben die größeren Kinder über 50 Meter Brust, Kraul und Rücken zu Bronze, Silber oder Gold. Ambitionierte Schwimmer ringen über 100 Meter und 400 Meter Freistil sowie über 200 Meter Lagen (Delfin, Rücken, Brust, Kraul) um die Medaillen; Rettungs-Spezialisten ziehen Puppen so schnell wie es geht. Nach Freistil- und Lagenstaffeln (4 x 50 Meter, Gesamtalter bis 50, bis 130 und über 130) folgt die Siegerehrung.

Konzert der Saloniker

Wann: Freitag, 28. Juli, 19.30 Uhr

Wo: Stadthalle Sigmaringen

Eintritt: 20 Euro Nichtmitglieder, 18 Euro Mitglieder, 10 Euro Schüler/Studenten, Kinder/Schüler bis 15 Jahren Eintritt frei

Das auf der Donaubühne geplante Konzert der Stuttgarter Saloniker muss aus Witterungsgründen in die Stadthalle verlegt werden. Konzertante Salonmusik ist das Erkennungszeichen des Orchesters. Mit Charme und Witz führt Patrick Siben seine Saloniker durch ein romantisches Programm mit Opern- und Operettenmelodien, mit Strauss-Walzern bis hin zum Early Jazz. Das Ensemble besteht aus Profimusikern, die in unterschiedlichen Formationen für klassische Salonmusik, für Tanzmusik und mit den Spezialbesetzungen für Tango, Jazz und Latin auftreten.

Streetfood-Festival

Wann: Samstag, 29. Juli, und Sonntag, 30. Juli

Wo: Innenhof Schloss Meßkirch

Eintritt: frei

Am Samstag können sich die Besucher von 12 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr im Schlossinnenhof Leckereien aus aller Welt schmecken lassen.

Mit dabei sind: Mexican, Taste of Tempura, Philly Cheese, Corn Dogs, Churros, Illerbuben, Käsedöner, Käsekuchen, Kartoffelhütte und Pille Palle. Für die kleinen Festbesucher gibt es ein Karussell und für Musik ist ebenfalls gesorgt.

Jazz im Parkhaus

Wann: Freitag, 28. Juli und Samstag, 29. Juli

Wo: Parkhaus an der Lindenstraße, Bad Saulgau

Eintritt: 20 bis 27 Euro, bei Optik Nerlich, in der Antoniusapotheke sowie online.

Der Bad Saulgauer Jazzverein „Jazz und mehr“ präsentiert ein Programm mit drei Live–Bands. Dem Leiter des Vereins, Friedemann Benner, ist es gelungen, mit Albie Connelly’s Supercharge, den Hell’s Belles sowie Pig Ass and the Hoodlums Formationen zu verpflichten, die mitreißende jazzmusikalische Auftritte garantieren, heißt es in einer Pressemitteilung

Los geht's am Freitag um 20.30 Uhr mit Albie Connelly’s Supercharge, am Samstag beginnt die Veranstaltung schon um 20 Uhr mit Hell’s Belles sowie Pig Ass and the Hoodlums.