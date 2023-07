Feste, Feste, Feste: Die kommenden Tage stehen ganz klar im Zeichen des Feierns. Musiker feiern Jubiläum und in Pfullendorf gibt's Partykracher am laufenden Band.

Summerty-Festival in Pfullendorf

Wann: Freitag, 21. Juli und Samstag, 22. Juli

Wo: Seepark Pfullendorf

Eintritt: Karten ab 40 Euro, online erhältlich, Einlass ab 18 Jahren

Bereits zum achten Mal findet das Summerty-Festival in Pfullendorf statt. An zwei Tagen geben sich 25 Künstlerinnen und Künstler die Ehre im Seepark. Es gibt Tageskarten und Kombitickets, wer will, kann dort auch campen.

Am Freitag stehen unter anderem Gestört aber Geil auf der Bühne, aber auch Le Shuuk und Pazoo. Der Samstag gehört Partysängerin Mia Julia und unter anderem Almklausi und Oli P.

Heimatfest in Scheer

Wann: Freitag, 21. Juli, bis Sonntag, 23. Juli

Wo: Mehrzweckhalle Heudorf

Eintritt: Party 5 Euro, Konzert Ob8blech 8 Euro

Das Programm des 14. Heudorfer Heimatfests ist pickepackevoll, Zum Auftakt gibt's am Freitag ab 19.30 Uhr die Heuballen-Party mit Dj Beats. Am Samstag gibt's unter anderem ein Festbankett (ab 14 Uhr) und einen Auftritt der Stimmungskapelle Ob8blech. Der Sonntag startet mit einem Festgottesdienst um 9.30 Uhr in St. Peter und Paul in Heudorf. Danach gibt's Frühschoppen. Am Mittag spielen der Musikverein Blochingen und die Musikkapelle Weithart.

Das komplette Programm gibt's hier direkt beim Heudorfer Heimatverein.

Dorffest in Bingen

Wann: Samstag, 22. Juli, und Sonntag, 23. Juli

Wo: rund um die Sandbühlhalle in Bingen

Eintritt: frei

Die Binger feiern nach einer Coronapause in diesem Jahr wieder ihr beliebtes Dorffest.

Auf dem Programm steht neben den Musikkapellen Inzigkofen, Bingen–Hitzkofen und Wilflingen auch an beiden Tagen die Modenschau von Feineigles’s Hosalada (Samstag 19 Uhr, Sonntag 14.30 Uhr). Am Samstag soll zudem die Narrenzunft um 20 Uhr einen Showtanz aufführen, bevor ab 21 Uhr die Partyband Starlight Avenue spielt. Das Ausschankende wurde auf 2 Uhr festgelegt.

Am Sonntag geht es ab 11 Uhr mit Frühschoppen weiter, bevor die beiden Sängerinnen von „Two for you“ singen werden. Um 14 Uhr hat schließlich noch die Grundschule Bingen einen Auftritt, bevor nach der Modenschau ab 15.30 die Musikkapelle Wilflingen den Abend ausklingen lässt.

Sommerfest des Stadtkapelle Gammertingen

Wann: Samstag, 22. Juli, bis Montag, 23. Juli

Wo: Sigmaringer Straße 24/Ecle Mühlburren, Gammertingen

Eintritt: -

Die Stadtkapelle Gammertingen veranstalter am Wochenende wieder ihr traditionelles Sommerfest. Und es gibt auch allen Grund zu feiern: Die Stadtkapelle wird 175 Jahre alt. An allen drei Tagen ist laut Veranstalter sowohl musikalisch als auch kulinarisch für Jung und Alt einiges geboten:

Der Samstag startet um 18.30 Uhr mit einem Geburtstags-Ständchen und Fassanstich. Bei der anschließenden Jubiläumsparty wird mit der Kapelle „Biobrass“ im Zelt kräftig gefeiert.

Der Sonntag beginnt mit einem ökum. Gottesdienst, musikalisch begleitet von der Chorgemeinschaft Gammertingen – die ebenfalls 175-jähriges Jubiläum feiert. Nachmittags gibt’s Unterhaltung durch die Stadtmusik Pfullendorf, den Musikverein Inneringen und Attraktionen für Kinder.

+++ Hier finden Sie das komplette Programm des Sommerfests +++

Beim Kinder- und Senioren-Nachmittag am Montag dürfen die Kinder der Kindergärten und Vereine ihr Können unter Beweis stellen. Der anschließende Feierabendhock - mit leckerem Wurstsalat und lustigen Handwerkerspielen - unter der musikalischen Begleitung durch den Musikverein Hettingen.

Musikverein Vilsingen feier Sommerfest

Wann: Sonntag, 23. Juli, und Montag, 24. Juli

Wo: Dorfplatz bei der Keltenhalle

Eintritt: -

Das Sommerfest startet am Sonntag um 11.30 Uhr mit Mittagstisch, Kaffee, Kuchen und dem Musikverein Schienen. Anschließend spielen der Musikverein Göggingen und die Musikkapelle Menningen. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei, es gibt eine Hüpfburg, eine Cocktailbar und einen Bücherflohmarkt.

Um 16.30 Uhr beginnt am Montag der Feierabendhock und um 18 Uhr spielen die Vilsinger Musikanten zum Festausklang.