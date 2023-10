Wo wird in Sigmaringen gebaut? Wie gehen die einzelnen Baustellen voran? Größte Baustelle ist bis zum Beginn des Neubaus der Zollschule auf dem Kasernenareal die Bertha-Benz-Schule, die beim Krankenhaus gebaut wird. Einige private Bauherren bauen in Sigmaringen neue Wohnungen: An drei Standorten entstehen mehr als 70 Einheiten.

Öffentlich geförderte Wohnungen an der Anton-Günther-Straße

Die GSW baut bei Panhans ein Mehrfamilienhaus mit 21 Wohnungen. (Foto: Michael Hescheler )

Die GSW errichtet oberhalb des Panhans-Areals ein Mehrfamilienhaus mit 21 Wohnungen. „Wir liegen gut im Zeitplan“, sagt Falk Böhm vom Baumanagement. Der Rohbau soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden, bezugsfertig sein sollen die Wohnungen Ende 2024.

Das Gebäude wird nach neuesten Standards errichtet: Die Wärmeversorgung erfolgt über Fernwärme, die die GSW vom Energiequartier Sigmaringen übers Kasernenareal bezieht, auf dem Grundstück gibt es Ladestationen für E-Autos und auf dem Dach wird eine PV-Anlage installiert. Alle Wohnungen werden zu einer Sozialmiete in Höhe von 6,20 Euro je Quadratmeter vermietet.

Mehrfamilienhaus in Laiz: Innenausbau läuft

Das Tor nach Laiz: Das Elf-Familien-Haus soll im Frühjahr fertig werden. (Foto: Michael Hescheler )

Vor wenigen Tagen ist die Fassade verputzt worden, der Innenausbau des Elf-Familien-Hauses am Laizer Ortseingang läuft. Nach Angaben von Maklerin Petra Lange ist die Fertigstellung für April 2024 geplant. Von den elf Wohnungen sind neun verkauft, zwei Vier-Zimmer-Wohnungen stehen noch zum Verkauf. Die Firma Rebau (Inzigkofen) und Wolfgang Querner aus Laiz entwickeln das Projekt gemeinsam.

Die Bertha-Benz-Schule wächst

Das 100-Millionen-Euro-Projekt ist mit Abstand die größte Baustelle in Sigmaringen. Die Hochbauarbeiten für die neue Bertha-Benz-Schule, die im Januar dieses Jahres begonnen haben, liegen nach Angaben von Fachbereichsleiter Helmut Göppel-Wentz im Zeitplan und sollen im März abgeschlossen werden.

Der Teil des Schulgebäudes, an dem der Kreis- in den Riegelbau übergeht, ist fertiggestellt. Die spätere Aula ist ebenso erkennbar wie die Eingangstreppe vom noch zu erstellenden Parkhaus aus, dessen Bau im Dezember oder Januar begonnen werden soll. Am Riegelbau in Richtung Stadt entsteht derzeit das zweite Obergeschoss. Die Fertigstellung ist zum Beginn des Schuljahres 2025 geplant

Radweg von der Gorheimer Allee nach Laiz wird neu gebaut

Die nach Laiz führende Straße bleibt wegen des Baus eines Radwegs in den kommenden Wochen gesperrt. (Foto: Michael Hescheler )

Ab der kommenden Woche ist die Straße von Sigmaringen nach Laiz für etwa drei Wochen gesperrt, weil in diesem Bereich der Radweg neu gebaut wird. Im ersten Bauabschnitt wird der schmale Gehweg zwischen dem Laizer Kreisel und der Straßenmeisterei auf 2,50 Meter plus Sicherheitsstreifen verbreitert und im weiteren Verlauf bis zur Grenzstraße geführt.

Auf Höhe der Straßenmeisterei baut die Stadt eine Querungshilfe, die den Radverkehr auf die gegenüberliegende Seite leitet. Die Kosten liegen bei knapp 600.000 Euro. Die Arbeiten sollen Anfang Dezember abgeschlossen sein. Im nächsten Schritt will die Stadt den Radweg entlang der Gorheimer Allee ausbauen.

Caritaswerkstatt zieht in ehemaligen Medimax

In den früheren Medimax zieht die Caritas ein. (Foto: Michael Hescheler )

Das Medimax-Gebäude verändert nach und nach sein Gesicht. In die Fassade zum Parkplatz hin wurden Fenster eingebaut, an der Laizer Straße ist in Holzbauweise ein Anbau entstanden und die Post hat ihren Zustellstützpunkt aufs Kasernenareal verlegt, weil dieser Gebäudeteil für den künftigen Mieter benötigt wird.

Der Caritasverband war für seine Tagespflege St. Klara und die Werkstatt für psychisch kranke Menschen auf der Suche nach einem neuen Standort, weil die bisherigen Räume in der Liebfrauenschule aufgegeben werden müssen. „Der Standort mitten im Geschehen ist für uns ideal“, sagt Caritas-Vorstand Karl-Arthur Unger. Als Bezugstermin ist der Juli 2024 vorgesehen.

Gelbes Haus befindet sich noch im Rohbau

Wird entkernt: das Gelbe Haus in Laiz. (Foto: Michael Hescheler )

42 kleinere Wohnungen entstehen auf dem Areal des Gelben Hauses an der Römerstraße in Laiz. Aktuell laufen nach wie vor die Rohbauarbeiten, das Gebäude ist entkernt, die Öffnungen für die künftigen Fenster sind zu erkennen.

Der ursprüngliche Fertigstellungstermin März 2024 ist nicht mehr zu halten. Das Gros der Wohnungen wird verkauft, einige von ihnen will die Firma Baumann Immobilien, die die Miet- und Hausverwaltung übernehmen wird, behalten.

Stadt stellt Mietshaus bei der Kreuzkirche fertig

Das linke Haus unterhalb der Kreuzkirche wird vermietet. (Foto: Michael Hescheler )

Von außen sieht die Fassade fertig aus, das Dach ist gedeckt, doch der Innenausbau läuft noch: Unterhalb der Kreuzkirche ist das Haus am Riedbaum großteils abgerissen worden. Ein Nebengebäude blieb stehen und wird von der Stadt zu einem Wohnhaus umgebaut. Die kleineren Wohnungen werden vermietet.

Auf dem freien Grundstück unterhalb der Kreuzkirche will die Stadt einige Bauplätze entwickeln. Wann es hier konkret wird, dazu macht die Stadtverwaltung auf Nachfrage keine genauen Angaben. Der Grunderwerb mit der Kirche laufe noch und es bestehe Abklärungsbedarf hinsichtlich rechtlicher Details, erläutert Anna-Lena Janisch von der Pressestelle der Stadt. Zuletzt hatte das Regierungspräsidium wegen der Zufahrt verkehrsrechtliche Bedenken angemeldet.

Allee im Prinzengarten wird aufgeforstet

Die Lücken der Allee im Prinzengarten werden geschlossen. (Foto: Michael Hescheler )

Mehr als 70 Linden werden in Prinzengarten neu gepflanzt. Zudem werden Wege auf drei Meter verbreitert, damit sie sowohl von Radfahrern als auch von Fußgängern parallel genutzt werden können. Die Arbeiten haben in der vergangenen Woche begonnen und sollen im Frühjahr abgeschlossen werden.