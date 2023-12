Neben den vielen Nachrichten gab es im Kreis Sigmaringen auch Geschichten, die berührt haben. Hier die schönsten des vergangenen Jahres:

Paar in Hettingen bekommt Drillinge

Drei auf einen Streich: Die Eltern Rebecca Zabler und Yanneck Zilian mit ihren Drillingen Matteo, Hanna und Luca. (Foto: Peggy Meyer )

Der Frauenarzt ist sprachlos und die Eltern auch: Als der Ultraschall zeigt, dass Yannick Zilian und Rebecca Zabler Drillinge erwarten, müssen sie die Nachricht erst einmal verarbeiten. Immerhin passiert das nicht gerade oft. Inzwischen sind die drei Kinder, zwei Jungen und ein Mädchen, auf der Welt und putzmunter – und sie strapazieren ihre Eltern auch nicht übermäßig. Dank langer Schlafphasen sind Zilian und Zalber entspannt – zumindest noch.

Zwei Bürgermeister treten unerwartet zurück

Dagmar Kuster und Jochen Fetzer geben ihr Amt als Bürgermeister ab. (Foto: Sebastian Korinth, Mandy Hornstein )

Im Kreis Sigmaringen müssen im nächsten Jahr zwei Gemeinden einen neuen Rathauschef suchen. Sowohl Jochen Fetzer in Bingen als auch Dagmar Kuster in Hettingen treten zurück.

Beide haben ihre Gründe dafür. Fetzer ist seit 20 Jahren im Amt und beklagt zunehmende Bürokratie und den raueren Ton in der Politik. Seine reguläre Amtszeit würde noch bis 2026 dauern.

Kuster hätte noch länger als Bürgermeisterin arbeiten müssen. Ihre Amtszeit endet erst 2028. Sie wolle die Hälfte noch absolvieren und sich dann zurückziehen, teilt sie im November mit. Sie geht weniger ins Detail: Es handele sich um persönliche Gründe.

Wann die Wahl genau in Hettingen stattfindet, ist offen.

Wie es in Bingen weitergeht, steht hier.

Schicksalsschlag für Bilderbuchfamilie

Von einer Sekunde auf die andere wird das Familienleben auseinandergerissen: Heiko Ritz (rechts) stirbt bei einem Verkehrsunfall. Er hinterlässt seine Frau Daniela sowie die vier Kinder Emily (links), Fabian, Melissa und Marielle. (Foto: Privat )

Ein 31-Jähriger verunglückt auf dem Weg zur Arbeit alleinbeteiligt mit dem Roller. Die Folgen für die Angehörigen sind hart. Er hinterlässt seine Frau und vier Kinder.

Der tragische Unfall berührt viele Bad Saulgauer. Der Motorradclub Bad Saulgau/Ride Safe sammelt deshalb bei seiner Veranstaltung Winterburnout im November Geld für die Hinterbliebenen.

Die ganze Geschichte steht hier.

Nach neun Jahren in Deutschland endlich eine Chance

Asif Hassan an seinem liebsten Arbeitsplatz, dem Verwaltungsgebäude in der LEA. Er will sich eine Zukunft in Deutschland aufbauen und hat den Chancenaufenthalt dafür genutzt. (Foto: Mareike Keiper )

Asif Hassan kommt vor neun Jahren nach Deutschland, arbeitet hier seit jeher und lebt mit seiner Familie ein ganz normales Leben. Bleiben soll er aber nicht, er bekommt keinen Aufenthaltstitel. Was ihm hilft: der Chancenaufenthalt, ein neues Bleiberecht, das 2023 eingeführt wird. Jetzt kann er sich nicht nur weiter mit seiner Familie ein Leben in Deutschland aufbauen, sondern auch seine Familie in Indien besuchen - das hat er seit seiner Einreise in Deutschland nicht mehr tun dürfen.

Zweijähriges Mädchen stirbt in Hitzkofen

Polizisten an der Lauchert, wo sie das Kind vermuten. Sie sollen recht behalten. (Foto: Christoph Schmidt/dpa )

Ein Großaufgebot wird am Sonntagabend Mitte Dezember in Bingen-Hitzkofen auf den Plan gerufen. Ein zweijähriges Mädchen ist am Nachmittag aus dem Elternhaus gelaufen und seitdem verschwunden. Mehrere Stunden suchen Feuerwehr und Polizei im Dunkeln, bevor sie abbrechen. Die Überlebenschancen des Kindes sind nur noch gering. Am nächsten Morgen suchen mehr als hundert Polizisten weiter. Erst am Dienstag, fast zwei Tage später, finden Taucher das Kind tot in der Lauchert. Die Betroffenheit in Hitzkofen ist groß.

Scheers Bürgermeister ist schwer krank

An seiner Kandidatur hält Bürgermeister Lothar Fischer fest. Aufgrund seiner Erkrankung wird er keinen Wahlkampf führen können. (Foto: Julia Brunner )

Scheers Bürgermeister Lothar Fischer bekommt im November eine Schockdiagnose. Er ist an einem Tumor erkrankt und muss nun behandelt werden. In nächster Zeit zieht er sich deshalb zurück, um sich der Genesung zu widmen.

An seiner Kandidatur für die Bürgermeisterwahl nächstes Jahr hält er aber weiterhin fest, auch wenn der Wahlkampf durch die Krankheit anders ausfallen wird als geplant.

David Roschak überlebt Leukämie

David Roschak und seine Frau Gaby sind dankbar, dass die Behandlung bei ihm so gut angeschlagen ist – und dass sie so viel Unterstützung hatten. (Foto: Mareike Keiper )

Anfang des Jahres stellt ein Arztbesuch das Leben von David Roschak auf den Kopf. Der Bingener hat Leukämie, Blutkrebs, eine Krankheit, die häufig tödlich ausgeht - und die oft eine Stammzellenspende erfordert. Der Sportclub Sigmaringendorf/Laucherthal organisiert die Suche nach einem passenden Spender und obwohl es etliche Hürden gibt, findet Roschak seinen genetischen Zwilling.

Im Herbst kommt die gute Nachricht: David Roschak ist geheilt und lebt wieder zu Hause. Sein Fliesengeschäft in Bingen gibt er auf und konzentriert sich fürs Erste auf die Genesung. Er hat aber wieder Pläne für die Zukunft, zum Beispiel eine Reise mit seiner Frau.