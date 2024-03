Es ist sehr ambitioniert, um nicht zu sagen beinahe unmöglich, für ein Nahwärmenetz annähernd drei Viertel der Bewohner gewinnen zu wollen.

Wer nicht mitmacht, hat in der Regel plausible Gründe: Er hat entweder schon in eine neue Heizung investiert, er kann oder will sich die Investition nicht leisten, weil er davon ausgeht, dass sie sich wegen seines eigenen Alters nicht mehr rechnet.

72 Prozent sind schier unerreichbar

Erreichen die Stadtwerke die Quote von 72 Prozent nach heutigem Stand nicht, werden sie das Projekt entweder stoppen, verschieben oder die Bedingungen könnten sich für die Teilnehmer ändern. Der Knackpunkt ist: Aus den oben beschriebenen Gründen ist es schier unmöglich, auf die 72 Prozent zu kommen, obwohl das Nahwärmenetz für den Riedbaum eine feine Sache ist.

Der einzelne muss - verglichen mit dem Einbau einer eigenen Heizung - weniger investieren, weil die Wärme über Leitungen geliefert wird. Die Investition verringert sich für den einzelnen sogar, weil er einen Teil über Fördergeld refinanzieren kann. Doch dazu kommt es nur, wenn 72 Prozent übers Stöckchen springen. Wenn nicht, müssen Dutzende Haushalt von vorne überlegen, wie sie ihre Heizung auf Vordermann bringen können.

Suche nach dem Fehler führt nach Berlin

Das ist der Fehler im System, kann von den Stadtwerken vor Ort aber nicht umgangen werden, weil sie die Wirtschaftlichkeit erreichen müssen.

Die Fehlersuche führt zur Bundesregierung, die die Eckpfeiler falsch gesetzt hat - doch für die Menschen am Riedbaum ist das nur ein schwacher Trost.