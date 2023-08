„Das Malen begleitet mich jeden Tag“

Batuhan Erdem ist mit seinen 18 Jahren der jüngste Teilnehmer bei der Gruppenausstellung Kunst im Landkreis Sigmaringen mit 50 Künstlerinnen und Künstlern aus dem Landkreis, die zurzeit in Meßkirch zu sehen ist. Von den drei von eingereichten Bildern hat sich die Jury für sein Acrylbild „Mann mit rotem Bandana“ entschieden. Der Gymnasiast Erdem ist in der Türkei geboren und aufgewachsen. Er lebt mit seinen Eltern und einer Schwester seit 2019 in Sigmaringen und geht in die Kursstufe Eins des Hohenzollerngymnasiums (HZG). Zu seiner Kunst und seinem Leben in der Kreisstadt sprach er mit Gabriele Loges.

Was bedeutet es für Sie, in der Kreiskunstausstellung vertreten zu sein?

Ich habe mich sehr gefreut und war gleich glücklich, weil ich es geschafft habe. Ich habe auch in meiner Heimat an Schulwettbewerben teilgenommen, aber in eine Ausstellung wurde mein Bild noch nie gehängt. Und ich habe bei der Vernissage einen Lehrer getroffen, der auch ausgewählt wurde, er hat mich immer gefördert. Das ist vielleicht das Schönste an so einer Präsentation, dass man Menschen trifft und kennenlernt, die dieselben Interessen haben.

Wie sind Sie auf die Möglichkeit, bei der Ausstellung mitzumachen, aufmerksam geworden?

Ich wurde darauf von einer Bekannten aufmerksam gemacht, die den Aufruf in der Zeitung gelesen hatte, darauf habe ich drei Bilder eingereicht. Eigentlich male ich nicht so oft Portraits, mich interessieren gerade eher Naturdarstellungen und vor allem Comic–Zeichnungen.

Im Begleitkatalog zur Ausstellung steht, dass Sie ein Gemälde des spanischen Künstlers Joaquín Sorolla interpretiert haben. Wie kamen Sie auf diesen Maler des Impressionismus?

Das war ein schöner Zufall, ich interessiere mich für verschiedene Epochen. Sorolla ist sehr vielseitig, bei diesem Bild waren es die Augen, die mich zu meiner Interpretation seines „Kämpfers“ angeregt haben. Ich habe meinem Alltagskämpfer, der nicht im Krieg ist, einen Heiligenschein dazu gemalt, aber auch sonst Veränderungen vorgenommen, habe versucht, ganz viele Emotionen zum Ausdruck zu bringen, die natürlich auch irgendwie mit mir und meiner Lebenssituation zu tun haben. Ich finde es spannend, wenn Kulturen und Zeiten verbunden werden — aber auch, wenn zwischen dem Malenden und dem Betrachtenden über das Bild eine Kommunikation entsteht.

Wie wichtig ist Kunst für Sie und möchten Sie weiter in diese Richtung gehen?

Ja, unbedingt, allerdings nicht beruflich. Wenn man schon eine Leidenschaft findet, sollte man auch dabei bleiben. Unsere Eltern haben bei mir und meiner Schwester früh geschaut, wo unsere Talente liegen. Bei mir war es von Anfang an das Malen. Es wurde immer gefördert und gehört zu mir. Das Malen begleitet mich jeden Tag. Am Anfang konnte ich noch nicht so gut Deutsch und mit Bildern und Kunst kann man sich auch jenseits einer bestimmten Sprache mitteilen.

Wie kommt es, dass Sie in Sigmaringen leben?

Mein Vater ist Lehrer für türkische Sprache und Kultur und hat hier 2019 einen Lehrvertrag angenommen. Wir sind zwar schon früher in den Ferien durch ganz Europa gereist und kennen vor allem Städte, aber hier auf dem Land, mitten in der Natur gefällt es mir besonders gut. Meine jüngere Schwester und ich waren zuerst bei einem Deutschkurs in der Theodor–Heuss–Realschule, aber nach einem Jahr und den bestandenen Prüfungen konnte ich ans HZG wechseln. Türkisch wurde mir dann als zweite Fremdsprache anerkannt. Allerdings habe ich meinen Schwerpunkt ohnehin in der Mathematik und Physik und konnte die zweite Fremdsprache abwählen.

Wissen Sie schon, wie es beruflich bei Ihnen weitergehen soll?

Ja, ich möchte Medizin studieren. Es ist wie in der Kunst: Wenn man etwas kann, dann sollte man es auch für andere Menschen nutzen. Quantenphysik hätte mich auch interessiert, aber jetzt ist es die Medizin und am liebsten würde ich in Tübingen studieren.

Dann wollen Sie in Deutschland bleiben?

Ja, ich möchte mein Deutsch verbessern, auch habe ich Freunde gefunden und möchte gerne hier studieren.

Aber der Kunst bleiben Sie verbunden?

Kunst, ist ein wunderbares Mittel, mit anderen zu kommunizieren und sich selbst auszudrücken.