(sz) . „Das Leben ist ein Wunschkonzert“ ist der Titel eines Konzertabends mit Sängerin Colleen Marie Livingston und Jona Martin an der Gitarre. Für die Besucher dieses interaktiven Konzerts am Samstag, 16. März, im Alten Schlachthof wird das Leben laut Pressemitteilung ausnahmsweise für einen Abend zum „Wunschkonzert“. Singer-Songwriterin Colleen Marie Livingston wird im ersten Teil des Abends ihre eigenen Songs präsentieren. Begleitet wird sie dabei von Jona Martin. Im zweiten Teil dürfen sich die Zuschauer per QR-Code Lieder aus dem Repertoire der beiden Musiker wünschen, das immerhin aus über 200 Songs besteht, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Veranstalter schreiben: „Freut Euch auf einen Abend voller Emotionen, spontaner Songauswahl und Interaktion.“ Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Kartenreservierung sind möglich unter: www.schlachthof-sigmaringen.de, Infos über die Künstler gibt es unter: www.colleenmarie.de