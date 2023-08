Nach vier Jahren coronabedingter Pause findet am Samstag ab 7 Uhr in der Sigmaringer Innenstadt wieder der Flohmarkt statt. Mehr als 200 Stände bieten die Möglichkeit, zu feilschen und ins Gespräch zu kommen, so Sigmar Rauser, Schatzmeister beim Flohmarkt–Förderverein, der gemeinsam mit Vorsitzendem Erwin Riegger, den Mitgliedern Ralf Schilling, Elmar Belthle und vielen anderen seit April mit der Vorbereitung der Veranstaltung beschäftigt ist. Ein Überblick.

Wann ist am Samstag was geplant?

Offiziell los geht es in Schwab–, Anton–, Fürst–Wilhelm– und Fidelisstraße um 7 Uhr. Die Besucher können gemütlich durch die grob 200 Stände bummeln. Der Fassanstich findet um 10.30 Uhr durch Bürgermeister Marcus Ehm am Marktbrunnen statt, die Bewirtung übernimmt der Hegering Sigmaringen. Auch musikalisch ist der Flohmarkt aufgestellt wie seit jeher: Die Stadtkapelle Scheer wird aufspielen, wie sie es seit Jahrzehnten macht.

Für die Händler gelten andere Zeiten: Sie dürfen selbstverständlich schon vor 7 Uhr aufbauen. Kurzentschlossene können sogar auch noch teilnehmen: Wie Riegger verrät, können sie um 5.30 Uhr zum Infostand auf dem Leopoldplatz kommen — solange der Vorrat an Standplätzen ausreicht.

Was ist neu?

Händler haben es in diesem Jahr einfacher als sonst, ihren Stand zu finden. Die Organisatoren haben mithilfe von Rausers Tochter Selina den Belegungsplan digitalisiert und den Teilnehmern in Form einer Karte geschickt, sodass nicht nur jeder seinen Standort besser findet, sondern der Plan auch ins nächste Jahr übertragen werden kann, was Arbeit spart.

Um die zehn Mitglieder des Flohmarkt-Fördervereins sind schon am Mittwoch in der Stadt unterwegs. (Foto: Mareike Keiper )

Neu ist außerdem, dass der Kinderflohmarkt nicht nur die Apothekergasse umfasst. Er findet auch im Grünen Meer (großer Hof beim Chinawok) statt, wo zusätzlich ein besonderes Angebot für Kinder geschaffen werden soll. Bei dem Kinderflohmarkt können alle unter 15 Jahren kostenlos und spontan ihre Ware ohne Standgebühr verkaufen. „Der Andrang war vergangenes Mal so groß, dass wir den Bereich erweitern wollten“, so Riegger.

Hat die Pandemie Spuren hinterlassen?

Riegger und Rauser nehmen eine Fluktuation wahr: Manche, die früher jährlich mit dabei waren, haben altersbedingt aufgehört. Gleichzeitig seien viele neue Verkäufer dazugekommen. Die Vorfreude sei aber umso größer, nicht im Team, auch bei den Teilnehmern, sagt Rauser: „Die Leute wollen wieder raus.“

Was macht den Sigmaringer Flohmarkt aus, verglichen mit dem pandemiebedingten Drachenflohmarkt?

„Es ist persönlich, die Stände haben eine gute Qualität und das mit Blick aufs Schloss“, so Rauser. Ein Ehepaar um die 80 Jahre habe sich beispielsweise mit den früheren Standnachbarn auf derselben Fläche zum Verkaufen verabredet, weil sie sich inzwischen jahrelang nicht gesehen haben, sagt Riegger. Ähnlich handhaben es offenbar viele: Wer sich früh genug gemeldet hat, konnte davon ausgehen, den früheren Platz erneut zu erlangen.

Beim Drachenflohmarkt wiederum, der während der Pandemie stattfand und nicht vom Förderverein, sondern der Stadt organisiert wurde, konnte jeder Bürger zu Hause einen Stand errichten und ihn mit einem Drachen markieren, um seine Teilnahme zu signalisieren. „Beides hat seine Berechtigung“, sagt Riegger. Auf der einen Seite habe man auch Dinge gefunden, die nicht beim Flohmarkt in die Innenstadt mitgenommen werden, andererseits seien die Stände teilweise weit auseinander gewesen. Vergleichen dürfe man die beiden Flohmärkte daher nicht. „Der Innenstadtflohmarkt ist ein Event, hier melden sich Leute aus dem weiten Umkreis wie Albstadt oder Ravensburg an, der andere war ein Hausflohmarkt“, so Rauser.

Können Interessierte auch kurzfristig einen Stand anmelden?

Ja. Kurzentschlossene können am Samstag um 5.30 Uhr zum Infostand auf dem Leopoldplatz kommen und noch spontan einen Standplatz anmelden – solange noch welche verfügbar sind.

Das müssen Sigmaringer während des Flohmarkts beachten

Die Antonstraße ist von der Zufahrt der Fürst-Wilhelm-Straße bis zum Leopoldplatz gesperrt, da sich dort überall Stände befinden. Parkmöglichkeiten gibt es im Parkhaus Prinzengarten, in der Bahnhofstraße, in der Karlstraße, beim Autohaus Zimmermann, bei der Feuerwehr sowie bei der Stadthalle, teilen die Veranstalter mit.

Auch der Bus fährt nicht wie üblich: Die zentrale Umstiegsstelle wird am Samstag vom Leopoldplatz in den Bereich der Donau- und Burgstraße verlegt. Die Linien 3 und 5 sowie 2, 4 und 7 werden zusammengefasst. Der Wochenmarkt findet wiederum nicht auf dem Marktplatz statt, sondern wieder auf dem Leopoldplatz, wie vergangene Woche.

Anwohner müssen beachten, dass sie die gesperrten Straßenzüge während des Flohmarkts zwischen 5 und 18 Uhr nicht befahren können. Betroffen sind in jedem Fall der Abschnitt der Antonstraße, die Schwabstraße, die Fidelisstraße, die Fürst-Wilhelm-Straße sowie die Strohdorferstraße. (mke)