Sigmaringen liest

Wann: Freitag, 15. September, 19.30 Uhr

Wo: Alter Schlachthof Sigmaringen

Eintritt: regulär zehn Euro, ermäßigt acht Euro

Literatur zum Erleben gibt es ab Freitagabend in Sigmaringen. Um 19.30 Uhr startet im Alten Schlachthof die Reihe „Sigmaringen liest“ mit Cäcilie Kowald, die dort ihren Debütroman „Menschenkette“ vorstellt und daraus liest. Bis ins Frühjahr hinein sind weitere Autoren in der Stadt, um ebenfalls ihre Romane zum Besten zu geben.

Um Bücher, Geschichten und Literatur dreht sich die Reihe „Sigmaringen liest". (Foto: Robert Michael/dpa )

Kunst rund ums Licht

Wann: Die Vernissage ist am Freitag, 15. September, um 19 Uhr; bis zum 15. Oktober ist die Ausstellung jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Wo: Stadtmuseum Alte Posthalterei in der Hauptstraße 96

Eintritt: frei

Licht, Raum und Energie sind die Themen, mit denen sich der Künstler und Kunstlehrer Peter Reininger in den vergangenen Jahren beschäftigt hat. Menschen, die sich durch Städte bewegen. Licht, das Kirchenräume flutet. Industriebauten, die in seinen Werken eine abstrakte Dynamik gewinnen. Eine Auswahl davon kann ab Freitagabend besichtigt werden.

Christoph Stauß (rechts), der Vorsitzende des Vereins für Heimatgeschichte und Museen, freut sich, dass mit Peter Reininger ein Mengener Künstler im Stadtmuseum ausstellt. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Musikkapellen feiern gemeinsam Kreismusikfest

Wann: Freitagabend, Samstag, ab 19 Uhr, Sonntag ab 9.30 Uhr

Wo: Feldhausen-Harthausen

Eintritt: unterschiedlich

Monatelang hat die Musikkapelle Feldhausen–Harthausen so viel Werbung gemacht, dass jeder wissen sollte, wo am Wochenende die Musik spielt. Aber Spaß beiseite: Die Musikkapelle lädt zum Kreismusikfest auf den Festplatz ein. Los geht’s mit der DJ-Night im Festzelt, wo HBz und DJ Beats spielen. Samstag ist um 19 Uhr der Sternmarsch geplant, am Sonntag ein Gottesdienst, gefolgt von einem Gesamtspiel auf dem Kirchplatz und unter anderem einem Fahneneinmarsch. Mehr zum Programm steht hier.

Die Musikkapelle Feldhausen–Harthausen richtet an gleich zwei Wochenenden im September das Kreismusikfest des Blasmusikverbands Sigmaringen aus. (Foto: Landratsamt )

NMH feiert mit Jubiläumsprogramm

Wann: Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 10 Uhr

Wo: Freitag: Fußballplatz SV Ölkofen, Samstag: NMH-Gelände in Hohentengen

Eintritt: frei

80 Jahre NMH - dieses Jubiläum feiert die Firma in Hohentengen am Wochenende. Freitag geht es los auf dem Sportplatz. Als besondere Gäste konnten die NMH Geschäftsführer den ehemaligen Profi–Fußballer Cacau sowie Vertreter der IFM-Razorbacks, des American Football Teams aus Ravensburg, samt Cheerleader gewinnen. Um 17.20 Uhr startet das Elfmeterturnier. Samstag ist ein Tag der offenen Tür geplant, eingerahmt von einem Festprogramm. Am Abend spielt die Band Midnight Special.

Haben gut lachen: Die Mitarbeiter von NMH gehören einem ausgezeichneten Betrieb an. (Foto: NMH )

Tag der ukrainischen Kunst und Kultur

Wann: Sonntag, 17. September, 14 bis 19 Uhr

Wo: ev. Gemeindehaus Sigmaringen

Eintritt: frei

Seit eineinhalb Jahren leben Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland, geflohen vor dem Angriffskrieg durch Russland. Beim Tag der ukrainischen Kunst und Kultur wollen ukrainische Frauen nun Einblick in ihr Leben geben und ins Gespräch kommen. Es gibt nicht nur die Möglichkeit, Wareniki, das wohl bekannteste ukrainische Gericht, auszuprobieren. Ebenso können Besucher in Workshops lernen, ukrainische Zöpfe zu flechten oder nach traditioneller Malkunst zu malen. Zudem wird es eine Vielzahl an Informationen zu den ukrainischen Trachten, zur Geschichte und zu den einzelnen Landesteilen geben.