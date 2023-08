Wenn auf dem Marktplatz wieder Chansons erklingen, es nach Crêpes duftet und Wein fließt, dann findet wieder der Französische Markt in Sigmaringen statt. Am Wochenende ist es so weit: Organisator Jonathan Schuler steht bereits in den Startlöchern.

Tradition seit 13 Jahren

Erstmals fand das Fest vor 13 Jahren statt. Schuler hatte zuvor mit seinen Flammkuchen einen Markt in Singen besucht und dort Kontakte geknüpft, wie er berichtet. Daraus entspann sich das Sigmaringer Fest. Viele Händler nehmen seitdem jährlich teil, andere wechselten durch, sodass auch am Wochenende wieder um die zehn Händler ihre Stände aufbauen. „Es ist eine große Familie geworden“, so Schuler.

Im Angebot sind nicht nur lokale Produkte wie Seifen, sondern auch kulinarische Spezialitäten. Dazu zählen, wie sollte es auch anders sein, besagter Crêpe und Flammkuchen, — Schulers Metier –, aber auch Wein.

Den organisiert er selbst, und zwar in verschiedenen Regionen Frankreichs. Mit dabei sind wieder Weine aus Bordeaux, aus Agde und dem Elsass, aber auch vom langjährigen Winzer aus dem Burgund, dem Sohn einer der Händlerinnen.

Weinkauf in der Heimat

Schuler selbst stammt aus dem Elsass und besucht seine Heimat, um den Wein und lokale Spezialitäten abzuholen. Eine Lieferung nach Deutschland sei zu teuer, die Fahrt rentiere sich. „Ich denke jedes Mal, es müsste doch inzwischen Routine da sein, aber es ist doch ein ganz schöner Aufwand“, sagt er lachend über die Vorbereitung.

Passend zum Wein wird Käse angeboten, genauso wie Trockenwurst. Beides können sich die Gäste zusammenstellen lassen, wie sie es wollen.

Was den Markt ausmacht: Die Händler tun nicht nur französisch, sie sind es. Jeder der Händler nimmt eine lange Anreise auf sich, um teilzunehmen, und kommt laut Schuler in einer Pension oder einem Hotel in und um Sigmaringen unter.

Neue und bewährte Musiker treten auf

Mit dabei sind nicht nur Händler, sondern auch Musiker. Greg war bereits 2022, nach der Coronapause, in Sigmaringen und hat die Gäste mit Liedern verschiedener Genres unterhalten, das Duo Julietta und Jimmy tritt mit Violine und Gitarre auf und spielt überwiegend Chansons. Wie Schuler ankündigt, werden die Musiker an jedem der drei Tage zu hören sein und so für französische Atmosphäre sorgen.

Neben diesen kleinen Neuerungen spricht Schuler aber von einem „altbewährten“ Fest. Erfahrungsgemäß hat es währenddessen immer wieder geregnet. Darauf möchte er allerdings aller Gewohnheit zum Trotz verzichten. Ein sonniger Ausflug nach Frankreich macht schließlich mehr Freude.

Dann findet das Fest statt

Der Französische Markt findet am Freitag, 18. August, von 10 bis 23 Uhr, am Samstag, 19. August, von 9 bis 23 Uhr und am Sonntag, 20. August, von 11.30 bis 20 Uhr auf dem Marktplatz in Sigmaringen statt.