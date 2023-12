Das Friedenslicht ist sicher in Sigmaringen angekommen. Nach der Odyssee am dritten Advent ist das alles andere als selbstverständlich. David Köhlen nahm an der zentralen Aussendungsfeier der Pfadfinder in Stuttgart teil und wollte das aus Bethlehem stammende Licht sicher mit dem Zug nach Sigmaringen transportieren.

Doch leider fährt die Bahn häufiger nicht so, wie es der Fahrplan vorgibt. Der Pfadfinder des Stammes St. Fidelis strandete mitsamt des Friedenslichts in Tübingen. Wegen Personalmangels endete sein Interregioexpress, der nach Aulendorf hätte fahren sollen, in der Universitätsstadt. Die Fahrt wurde ersatzlos gestrichen.

Überraschende Wendung

Doch das Schlamassel nahm eine überraschende Wendung: David Köhlen ist Lokführer bei DB Regio, hatte am vergangenen Sonntag einen freien Tag, was ihn aber nicht daran hinderte, kurzerhand die Rolle des Lokführers zu übernehmen.

Er sprang auf der betroffenen Verbindung ein und behob damit das Personalproblem. In Pfadfinderkluft steuerte er den Zug sicher nach Sigmaringen. An seiner Seite: das Friedenslicht.

Pfadfinder gehen auf Nummer sicher

Die Pfadfinder freuen sich, dass ihr Kamerad den Zug nach Sigmaringen steuert. (Foto: Privat )

Die Fahrgäste erlebten also eine Premiere: Ein Pfadfinder übernahm das Steuer des Zuges. Mit dem in Laiz lebenden David Köhlen kam das Friedenslicht sicher in Sigmaringen an.

Wie geplant ist es am Donnerstag im Rorategottesdienst in St. Johann ausgesendet worden. „Damit wir ganz sicher gehen, dass das Licht nicht erlischt, haben wir mehrere Backups“, sagt Fabian Felbick vom Leitungsteam des Stammes St. Fidelis. Am Licht von Lokführer David Köhnen wurden deshalb bereits weitere Kerzen entzündet.

In der Roratemesse sagte ein Pfadfinder über die Bedeutung des Friedenslichts: „Es brennt immer wieder und ist deshalb ein Symbol der Hoffnung. Die Hoffnung, dass der Funke des Friedens überspringt.“