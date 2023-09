Hand aufs Herz — wann haben Sie zuletzt einen Erste–Hilfe–Kurs besucht? Was tun Sie bei Vergiftungen oder Verbrennungen? Wie legen Sie einen Druckverband an, bringen jemand in die stabile Seitenlage oder führen eine Herzdruckmassage durch?

Was sind die fünf W–Fragen beim Notruf? Wenn Sie jetzt schwer ins Grübeln kommen, ist es höchste Zeit, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Gelegenheit bietet der kommende Samstag, 9. September: Am internationalen Tag der Ersten Hilfe wird das Deutsche Rote Kreuz (DRK), Kreisverband Sigmaringen, mit einem Infostand am neuen Rathaus präsent sein.

Das Einzige, was ein Ersthelfer falsch machen kann, ist nicht zu helfen. Tim Wagner

„Viele verbinden Erste Hilfe mit einem Schreckensszenario“, sagt DRK–Kreisausbildungsleiter Tim Wagner. Dabei beginne Erste Hilfe bereits mit einfachsten Dingen wie Trösten, Decke reichen oder zum Arzt fahren. Niemand solle Angst haben zu helfen. „Das Einzige, was ein Ersthelfer falsch machen kann, ist nicht zu helfen.“ Und umso eher der Mensch an die Erste Hilfe herangeführt wird, um so normaler und selbstverständlich wird sie für ihn. Das Wiederholen und Auffrischen bringen wichtige Sicherheit und Routine, denn oftmals „wollen sie helfen, wissen aber nicht, wie“, sagt Wagner.

Statistik mit einer bedrohlichen Zahl

Laut Statistik liegt der Erste–Hilfe–Kurs im Schnitt 15 Jahre zurück. Die meisten Menschen absolvieren ihn bei Erlangen des Führerscheins und dann nie wieder. Rühmliche Ausnahmen sind betriebliche Ersthelfer, die alle zwei Jahre ihren Schein erneuern müssen, oder Sicherheitskräfte.

Alles andere basiert auf Freiwilligkeit, eine Verpflichtung zur Wiederholung besteht nicht. „Aber jeder ist gesetzlich verpflichtet zu helfen“, sagt Johanna Mater, Schulkoordinatorin beim DRK–Kreisverband Sigmaringen. Und genau dafür möchten die Verantwortlichen sensibilisieren: Eine gute Ausbildung in Erster Hilfe ist wichtig — manchmal sogar überlebenswichtig.

Was ist, wenn der Partner umfällt?

Dabei geht es nicht nur um das klassische Bild des Verkehrsunfalls. Auch im Privatbereich gibt es 1000 Möglichkeiten. Was ist, wenn der Partner umfällt oder das Kind was schluckt? Wagner nennt die Pillendose auf dem Nachtschrank oder die neuen energiesparenden Waschmittel Pods. „Die lösen sich bei 30 Grad auf — im Mund haben wir 37 Grad, das funktioniert wunderbar“, sagt Wagner.

Ich sage immer zu den Kids: Ihr dürft helfen, Erwachsene müssen helfen. Johanna Mater

Er berichtet von seiner ältesten Kurs-Teilnehmerin, einer 82–Jährigen: „Da sie viel mit ihren Enkeln unterwegs ist, wollte sie vorbereitet sein.“ Denn auch das ist Erste Hilfe: Prävention. Manche Gefahren gar nicht erst entstehen zu lassen. „Eine Panne auf der Straße und das Warndreieck steht zehn Meter davor — da kann niemand mehr reagieren“, nennt Wagner solch unnötige Gefahren.

Mangelndes Wissen senke auch die Hemmschwelle, den Notruf zu wählen. Hier möchte Mater auch an die Eigenverantwortung appellieren. „Manche Dinge könnten Eltern auch mutig und beherzt selbst angehen“, sagt die junge Mutter mit Blick auf die Erste Hilfe am Kind, die regelmäßig angeboten wird.

Früh übt sich Erste Hilfe

Herzenssache ist Mater das frühestmögliche Heranführen von Kindern an die Erste Hilfe. Bei Vorschulkindern gehe es dabei um ganz elementare Dinge: Wie sieht jemand aus, wenn ihm was weh tut? Wie kann ich ihn ansprechen? Wie kann ich helfen? Ängste abbauen und Situationen einschätzen lernen, das sei wichtig. „Lieber irgendwas machen wie gar nichts“, so die Maxime der Schulkoordinatorin.

In den Grundschulen werden ähnlich einer Arbeitsgemeinschaft (AG) die Juniorhelfer an die Sanitätsausbildung herangeführt. Freiwillig und am Nachmittag. Elf der 28 Schulen im Kreis bieten diese AG an. „Die Rückmeldungen sind durchweg positiv“, sagt Mater. Ein weiteres Angebot ist für Viertklässler der Erste–Hilfe–Kurs „Radfahren will gelernt sein, helfen auch“. Unfallstelle absichern, Verletzten richtig ansprechen, Verbände anlegen, Notruf absetzen, bei Erwachsenen Hilfe holen. „Ich sage immer zu den Kids: Ihr dürft helfen, Erwachsene müssen helfen“, so die Schulkoordinatorin.

Schulen bekommen Erste–Hilfe–Puppen

Was Mater noch unter den Nägeln brennt, ist das Reanimationsprogramm „Löwen retten Leben“. 2018 wurden landesweit alle weiterführenden Schulen mit je 15 Reanimationspuppen ausgestattet, um regelmäßig die reine Herzdruckmassage zu üben. Denn, so Mater, „was bedeutet es denn, acht Minuten jemanden zu reanimieren, bis der Rettungsdienst kommt?“ Antwort auf diese und viele andere Fragen rund um das Thema Erste Hilfe sollte in den Schulen wenigstens einmal im Jahr gegeben werden. Egal, ob zu Beginn oder Ende des Schuljahres — Hauptsache, es wird gemacht.

